Singura țară din lume care există oficial pe șase din cele șapte continente. Are o legătură puternică cu România

Harta lumii este una impresionantă și deține informații pe care puțini oameni le știu. Cu siguranță, doar o mică parte cunosc care este singura țară din lume care există oficial pe șase din cele șapte . Are o legătură puternică cu România și nici nu este departe de teritoriul nostru.

Națiunea cu teritorii pe șase dintre cele șapte continente

Globul pământesc este imens și are locuri impresionante pe care fiecare trebuie să le vadă măcar o dată-n viață. Unul dintre acestea este o națiune despre care puțini știu că este unica care are teritorii în întreaga lume.

ADVERTISEMENT

Există pe șase dintre cele șapte continente și are o legătură strânsă cu România. Aceasta este Franța, care este o mare putere europeană. Potrivit , țara deține Saint-Pierre din America de Nord, precum și Miquelon (lângă Canada), Guadelupa și Martinica.

În America de Sud are Guyana Franceză, iar în Africa deține Mayotte, Réunion. De asemenea, controlul francez se extinde și în Asia prin Insulele Tromelin (din Oceanul Indian, disputate). În plus, în Oceania are Polinezia Franceză, Noua Caledonie, Wallis și Futuna.

ADVERTISEMENT

Singurul continent pe care Franța nu are teritorii este Antarctica. Cu toate acestea, națiunea revendică Terre Adélie, însă Tratatul Antarcticii spune că această regiune nu este recunoscută ca suveranitate națională.

Toate regiunile de peste mări, de pe cele șase continente, precum și Saint-Martin (teritoriu francez din Caraibe), sunt considerate parte din Uniunea Europeană. Toate acestea beneficiază de statutul de regiuni ultraperiferice.

ADVERTISEMENT

Franța, un stat apropiat de România

Franța este un stat foarte apropiat de România, lucru care a început să se facă simțit la Unirea Principatelor din anul 1859. La momentul respectiv, țara europeană a avut un rol important în susținerea și nașterea teritoriului nostru.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în 2008 cele două națiuni au semnat o declarație comună. Aceasta a fost întocmită în București, supranumit Micul Paris, de către președinții celor două state, oferind un cadrul întărit pentru cooperare și dezvoltare a relațiilor profunde și îndelungate.

Ambele promovează valorile și viziunea comună în plan bilateral, european și internațional. 15 ani mai târziu, în 2023, Franța și România au sărbătorit semnarea Declarației comune privind punerea în aplicare a unui parteneriat strategic.

Mai mult, cele două națiuni susțin pe deplin o Uniune Europeană rezilientă și ambițioasă, care să se adapteze la schimbările globale. În altă ordine de idei, alianțele franceze sunt parteneri convenționali ai Ambasadei.

Acestea sunt prezente în România în cinci orașe mari, și anume: Brașov, Constanța, Pitești, Ploiești și Suceava. Prin intermediul acestor alianțe franceze se consolidează geografia sediilor Institutului Francez din România.