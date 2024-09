Singura variantă prin care Ianis Hagi poate pleca de la Rangers: „În iarnă vor există alte oferte!”

Ianis Hagi a fost convocat de Mircea Luceascu la prima acțiune a echipei naționale de fotbal a României după Campionatul European din German. Fotbalistul celor de la Rangers este în lotul tricolorilor pentru dubla cu Kosovo și Lituania, din Liga Națiunilor.

Giovanni Becali crede că Ianis Hagi va putea prinde un transfer în iarnă dacă va reveni în echipa lui Rangers

Ianis Hagi nu a jucat niciun meci pentru Glasgow Rangers în acest sezon, iar șansele ca el să intre din nou în primul 11 al scoțienilor sunt minime, mai ales după comentariile făcute de Gică Hagi la adresa antrenorului Philippe Clement.

ADVERTISEMENT

Chiar și așa, fără „meci în picioare” în acest sezon, fotbalistul român în vârstă de 25 de ani a primit un vot de încredere din partea selecționerului Mircea Lucescu, care , din Liga Națiunilor.

Giovanni Becali a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA situația jucătorului de la Rangers și a explicat care sunt șansele ca Ianis să plece de pe Ibrox în iarnă.

ADVERTISEMENT

„Lui Ianis i se întâmplă un lucru pe care îl contestă și suporterii. Dacă ne uităm la rezultatele pe care le-a avut Glasgow până acum, Rangers a făcut un meci egal și Celtic s-a dus la două puncte, i-au bătut cu 3-0 și în meciul direct și sunt la 5 puncte, deci situația primului loc e cam rezolvată în Scoția. Nu e ca în Anglia, unde poți să revii cum a revenit Manchester City de la 5-6 puncte de Arsenal și a terminat pe locul 1.

În Scoția sunt două echipe mari și late care joacă pentru primele două locuri. Și se pare că Glasgow (n.r. Rangers) e destinată să rămână pe locul doi. Ăsta e un avantaj pentru Ianis pentru a putea, mai ales cu ajutorul suporterilor care sunt nemulțumiți de acest Clement, să poată să revină să joace și chiar să fie titular la Glasgow Rangers.

ADVERTISEMENT

Ar fi păcat să nu joace măcar până în iarnă, chiar titular, după care, după modul cum va juca, probabil din iarnă vor exista alte oferte. N-am auzit de nicio ofertă pentru Ianis din Grecia.”, a încheiat Giovanni Becali.

Ianis Hagi, discuție separată cu Mircea Lucescu la primul antrenament al naționalei

Tricolorii au efectuat deja , iar la finalul sesiunii de pregătire, fotbalistul lui Rangers a purtat o discuție cu selecționerul în care s-a vorbit despre intensitatea antrenamentelor din Scoția. Primul antrenament al echipei naționale pentru această acțiune a avut loc duminică, 1 septembrie, de la ora 18:30, și au fost prezenți 15 jucători.

ADVERTISEMENT

Pe lângă faptul că a fost prima ședință de pregătire sub comanda lui Mircea Lucescu pentru actualii „tricolori”, a fost și primul momentul în care s-au antrenat împreună după Euro 2024, turneul final la care au ajuns până în faza optimilor de finală.

„Interacțiunea a fost absolut normală. Ianis s-a tuns, are un nou look acum. La sfârșitul antrenamentului am trecut pe lângă ei și discutau despre intensitatea antrenamentelor de la Rangers.

Au avut o discuție de câteva minute pe marginea terenului. În zilele următoare sigur vor interacționa, pentru că așa este nea Mircea să interacționeze cu jucătorii, să le explice cât mai multe dintre ideile lui…”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Giovanni Becali CLARIFICA situatia lui Ianis Hagi la Rangers. REACTIA DURA a fanilor