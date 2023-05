Singura zodie care are mereu noroc și protecție divină. Mihai Voropchievici: „Nu mă puteți contrazice”

O singură zodie are parte de protecție divină pe tot parcursul vieții. Mihai Voropchievici dezvăluie care sunt persoanele care vor fi întotdeauna salvate din orice situație complicată. Norocul bate la ușa lor la fix, în momentele-cheie ale vieții!

Singura zodie care are mereu protecție divină. Mihai Voropchievici prezintă anii de glorie pentru ultimele 6 semne ale horoscopului

FANATIK vă prezintă partea a doua a materialului „Anii de glorie pentru fiecare zodie”. Dacă care sunt cele două zodii care trec prin mai multe despărțiri în viață, acum descoperim, împreună, singura zodie care are un noroc întotdeauna.

Balanțele sunt firi libere și neîngrădite. Nu acceptă să se supună condițiilor de niciun fel. Nu vă așteptați să impuneți Balanțelor ceva. Știu să își croiască un drum de succes. Reușesc mereu să facă tot ce își propun. Sunt familiste convinse, visează la o familie fericită și, de multe ori și numeroasă, dar și la o carieră de succes.

Dobândesc toate acestea până la vârsta de 35 de ani. Balanțele, contrar celorlalte zodii, se iau de la o vârstă foarte tânără în serios și, puțin câte puțin, își fac o condică notând tot ce trebuie să facă în viață. Sunt și spirituale și știu foarte bine să se apropie de forța divină.

Când își găsesc un partener de viață pe aceeași frecvență, ele mai tatonează un pic, o perioadă, pentru a se convinge 100% că este omul ideal: „Nu mă puteți contrazice”.

Scorpionii își îndeplinesc visele după vârsta de 30 de ani

Mergem mai departe, la Scorpioni. Sunt atractivi, tentanți, puși pe distracție, dar nimic nu le poate lua gândul de la micile satisfacții și plăceri. Îi interesează foarte mult bunăstarea financiară. Se spune că abia după 30 de ani se gândesc serios la viitorul lor de succes. Mai sunt, însă, și excepții care întăresc regula.

Ei, atunci când găsesc pe cineva, trec direct la acțiune: au văzut, au plăcut și consfițesc povestea de iubire. E adevărat că sunt Scorpioni care pot sta și 10 ani necăsătoriți. Se spune despre ei că reușesc până la 45 de ani să își îndeplinească toate dorințele arzătoare, realizându-se pe toate planurile. Chiar și după atingerea marilor scopuri, ei vor munci în continuare, căci nu sunt niciodată mulțumiți de ceea ce au.

Săgetătorul, cea mai norocoasă zodie

Săgetătorii, chiar dacă sunt de foc, sunt delăsători și niciodată nu se gândesc la ziua de mâine. Săgetătorul e singura zodie care e conștientă de norocul care i-l oferă pronia cerească sau Divinitatea. Nu se chinuiesc prea mult să muncească pentru toate cele dorite. Ei vor primi exact tot ce își doresc. E singura zodie care are un noroc absolut.

E adevărat, Săgetătorul are și o inteligență extraordinară. Factorul decident este norocul ieșit din comun, care vine exact când are nevoie. Hop, când are nevoie, vine norocul la ușă. Săgetătorii se declară mulțumiți de tot ce au abia în jurul vârstei de 45 de ani.

Capricornii sunt considerați, prin excelență, cei mai serioși nativi, încă de foarte tineri. Având în vedere că sunt de o seriozitate extraordinară, încă din tinerețe își delimitează clar prioritățile. La fel ca Balanțele, sunt niște familiști convinși. Contrar Balanței, ei se decid rapid când întâlnesc persoana potrivită. Între 25 și 35 de ani, pentru cei născuți în această zodie, este perioada cea mai benefică. Aceștia sunt anii lor de glorie, anii în care reușesc tot ce și-au propus în viață.

Anii de glorie pentru Pești: 25-35

Vărsătorii sunt niște nativi isteți din fire, dar delăsători. Au un pic de lene, precum Săgetătorii. Asta nu îi ajută deloc în tinerețe și vor munci din greu să facă lucruri în viață. Deseori nu reușesc să obțină ceea ce vor. Mereu se vor văita de cât au muncit. După vârsta de 30 de ani, le sună clopoțelul, deșteptarea! Își dau seama că trebuie să muncească din greu pentru a obține ceva, până undeva în jurul vârstei de 45 de ani.

să își realizeze cele mai complicate dorințe și să-și finalizeze planurile mărețe. Ei sunt utopici de multe ori. Au gânduri de mărire, de îmbogățire. Reușesc, deseori, datorită faptului că sunt maleabili. Știu să intre pe sub pielea oamenilor, știu să se facă utili.

Pe parcursul a 10 ani, Peștii reușesc să facă tot ce și-au propus și să se declare mulțumiți cu realizările lor. Sunt cea mai rapidă zodie, care se mișcă fantastic de mult. Se mișcă în sensul bun. Anii de glorie pentru Pești sunt între vârsta de 25 și 35 de ani. Pentru prima parte a horoscopului special „Anii de glorie pentru fiecare zodie”, vizitați