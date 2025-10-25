Singurele cuvinte cu care Cristela Georgescu l-a făcut pe Gigi Becali să-l vorbească de bine pe Călin Georgescu. ”Acum am văzut-o și vreau să spun că mă bucur…”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a mărturisit care sunt, de fapt, singurele cuvinte cu care Cristela Georgescu l-a făcut să-l vorbească de bine pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Celebrul om de afaceri a făcut o dezvăluire surprinzătoare.

Cuvintele cu care Cristela Georgescu l-a făcut pe Gigi Becali să-l vorbească de bine pe Călin Georgescu

Călin Georgescu a ajuns, din nou, în vizorul lui Gigi Becali. Finanțatorul de la FCSB a mărturisit care este motivul pentru care nu a omis declarațiile făcute în spațiul public de Cristela Georgescu. A subliniat ce i-a atras atenția.

Cunoscutul afacerist a mărturisit care sunt singurele vorbe pentru care acum îi ține partea fostului candidat la alegerile prezidențiale. A ajuns în această situație după ce femeia specializată în nutriție integrativă a vorbit despre un anumit subiect.

Mai exact, este vorba despre religie, aspect la care ține foarte mult. Se declară o persoană credincioasă care nu lipsește de la slujbe, fiind și un afacerist care a investit enorm în ridicarea lăcașurilor de cult.

Declarațiile lui Gigi Becali despre Cristela Georgescu

„Eu voiam să vorbesc de Georgescu, pe mine mă interesează el ca om, bărbatul cel mai votat de români, care mai avea o secundă şi devenea preşedinte, m-a îngrijorat nevasta lui, nu am vrut să vorbesc, dar acum am să vorbesc de bine.

Pe internet, era cu şamani, cu vrăjeli, chiar şi el niciodată nu spunea ne protejăm cultura, cântările, niciodată nu a spus ne protejăm ce avem noi cel mai sfânt de pe suprafaţa pământului, ce ne-a dat Dumnezeu cadou, ortodoxia.

Ăsta e cel mai mare cadou dat de Dumnezeu românilor, ortodoxia, liturghia… Acum am văzut-o pe doamna Georgescu și vreau să spun că mă bucur. Nu ştiu unde va ajunge, încă are susţinere…

Mă bucur că am auzit-o pe doamna Cristela să zică de preoţi, de monahi, de monahii care se roagă pentru popor. Înseamnă că are o noţiune despre monahie şi atunci m-am bucurat.

Dacă nevasta lui Călin Georgescu merge pe drum bun şi lasă şamanii şi ajunge la ortodocşi, o să meargă împreună pe calea ortodoxiei, iar dacă eşti ortodox nu ai voie în biserică sectantă”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali: ”Prigoană politică asupra unui om nevinovat”

Gigi Becali a discutat și despre faptul că fostul candidat la alegerile prezidențiale, , rămâne sub control judiciar. Magistrații au decis ca această hotărâre să se aplice pentru următoarele 60 de zile.

Decizia a fost luată în cursul zilei de marți, 21 octombrie 2025. Cu această ocazie, latifundiarul din Pipera a subliniat că familia sa a simțit și a primit multă încurajare. Aceasta a venit din partea multor slujitori ai bisericii ortodoxe.

A enumerat preoți și monahi de pretutindeni, atât din țară, cât și din afara ei. În plus, transmite că aceștia „sunt niște flăcări vii pentru întreg poporul român”. De asemenea, „ne-au susținut să depășim această prigoană politică desfășurată din nou asupra unui om nevinovat”.

Făcând această declarație s-a referit la Călin Georgescu care a iubit poporul român dintotdeauna. Gigi Becali consideră că soțul Cristelei Georgescu este un politician care reușește să atragă oamenii la Biserică.

Cine e Cristela Georgescu

Cristela Georgescu a intrat în atenția publicului odată cu candidatura soțului său la alegerile prezidențiale. Partenera lui Călin Georgescu a fost bancher vreme de 15 ani, iar acum este autor și educator naturoapt.

Pe site-ul personal scrie că este un practician și educator holistic experimentat. Susține că este specializată în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică.

De asemenea, femeia este speaker îndrăgit și autor al mai multor programe educaționale dedicate familiilor, comunităților și firmelor. A scris Diversificarea, pur și simplu (2018) și Versuri hrănitoare (2016). În plus, este co-autor al cărții Nu hrăni cancerul! (2012).

Mai mult, Cristela Georgescu are studii postuniversitare. Deține certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educatie din New York (Certified Integrative Nutrition Coach).

Totodată, soția lui Călin Georgescu are o certificare de la prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană, precum și de la Centrul pentru Studii în Nutriție Dr. T. Colin Campbell (Certificate in Plant Based Nutrition).