Singurele cuvinte pe care Lisav Eissat le știe în limba română: „O să învăț din dicționar”. Primul interviu în calitate de tricolor al fotbalistului cu tată musulman. Video

Lisav Eissat, românul din Israel. Ce spune despre echipa națională

Tricolorii sunt gata de două meciuri, cu Moldova, partidă amicală, și cu Austria, duel decisiv în preliminariile CM, iar selecționerul a decis să mizeze și pe jucători fără experiență la acest nivel. Unul dintre ei, Lisav Eissat, o necunoscută pentru microbiștii români, s-a declarat încântat de posibilitatea de a îmbrăca tricoul naționalei.

”Eram deja în contact cu Federația Română și cu antrenorul Costin Curelea, selecționerul echipei Under 21. Ținem legătura cam de un an și jumătate. A fost foarte emoționant pentru minde, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. O văd ca pe o oportunitate, pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept!

Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românească din familia mea îmi va aduce ceva special. Oamenii din federație, inclusiv domnul Lucescu, au vorbit cu mine și mi-au arătat cât de mult apreciază stilul meu de joc. Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi.

Din păcate nu vorbesc limba, însă am luat un dicționar și sper să învăț. La final, contează să vorbesc limba fotbalului, pe teren asta face diferența. Cred că forța este o mare calitate a mea, pentru un fundaș sunt foarte rapid. Bineînțeles, agresivitatea pe care o am pe teren. Uneori îi poate intimida pe atacanți. Calitățile mele cred că pot aduce un plus naționalei”, a declarat Lisav Eissat.

Cristiano Ronaldo și Sergio Ramos, idolii lui Lisav Eissat, noul fotbalist al naționalei României

Fotbalistul lui Maccabi Haifa a dezvăluit că idolii lui sunt Cristiano Ronaldo și Sergio Ramos, cei doi foști galactici ai lui Real Madrid.

„Pe bune, sunt cel mai tânăr? Nu știam, tare. Tata a lucrat în locuri nebune, în armată, forțe speciale. Lucrurile pe care le-a învățat în viață mi le-a insuflat și mie, într-un mod diferit. Cred că și armata, și fotbalul, se compară. Vrei să fii cel mai bun. Desigur, mama a fost cea înțeleaptă, lucru important pentru călătoria mea. Pentru mine Cristiano Ronaldo e cel mai bun.

Lucrez ca un nebun, îmi duc corpul la limită și încerc să-l tratez bine. Să mănanc sănătos, să mă antrenez. De asemenea, dacă vorbim de postul meu, îl apreciez foarte mult pe Sergio Ramos. Stilul său m-a inspirat. De când am ajuns la națională am fost primit foarte bine.

Singurele cuvinte pe care Lisav Eissat le știe în limba română: „O să învăț din dicționar”

”Colegii m-au primit excelent și apreciez enorm asta. Atmosfera e bună. Vremea e altfel, în Israel e mereu soare. Baza de pregătire e extraordinară. E perfect pentru mine. De când am primit convocarea, mulți fani m-au contactat. Vreau să le mulțumesc.

Suporterii vreau să vadă în mine un jucător care dă totul pentru echipa națională. Ăsta sunt eu. Deocamdată, doar vorbim, dar adevărul se vede pe teren. Orice copil vrea să fie la Mondial. Sper să am șansa de a juca la un asemenea turneu. E un vis pentru mine.

Ce faci? Bine (n.r. cuvintele pe care le știe în română). Și câteva mai puțin frumoase, pe care nu vreau să le spun, cuvinte pe care le spunea bunica mea atunci când se enerva. O să învăț din dicționar. Sper ca până la Mondial să știu mai multă română, ca să pot comunica mai bine cu colegii”, a spus Lisav Eissat pentru FRF.