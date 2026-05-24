Singurele echipe din România care au reușit să câștige eventul. Un mare nume nu este pe listă

Sezonul 2025-2026 din întrecerile interne a fost unul special. După o pauză de mai bine de un deceniu (de la eventul lui FCSB – 2015), o nouă formație, una de tradiție, a reușit ”dubla” campionat – Cupa României. Care sunt singurele echipe din România ce se pot mândri că au în ”vitrină” eventul. De pe această listă lipsește un mare club din Capitală.

Lista cu cele 7 echipe din România care au reușit să câștige eventul

După 35 de ani, Universitatea Craiova realizează din nou eventul. În urma unui sezon în care au alcătuit echipa mai bună și mai constantă, elevii portughezului Filipe Coelho au bifat o ”dublă” care îi urcă direct în cărțile de istorie ale Băniei. Acest moment nu putea fi ratat de emisiunea de colecție ”Oldies but Goldies”, dedicată celor mai importante evenimente din fotbalul și din sportul românesc.

Moderatorul Cristi Coste și invitatul permanent al acestei producții marca FANATIK, Andrei Vochin, au ”călătorit” în trecut cu mai mulți ani pentru a vedea ce alte formații . Lista cuprinde 7 nume: Steaua București, Dinamo București, Universitatea Craiova, CFR Cluj, FCSB, UTA Arad și Ripensia Timișoara.

Steaua conduce această ierarhie cu 8 eventuri, la două peste Dinamo. Prin cel cucerit în urmă cu câteva zile, Universitatea Craiova urcă pe podium, cu 3. Urmează apoi CFR Cluj cu 2. Un singur event au FCSB, UTA și Ripensia. ”Dubla” echipei lui Gigi Becali a fost, de fapt, o ”triplă”, în sezonul 2014-2015: Cupa, Cupa Ligii și campionatul.

Cum a reușit Dinamo să ia eventul în 1984 în fața Stelei. Eșec umilitor cu 0-3, la câteva zile după succesul cu Hamburg

În sezonul 1983 – 1984, Dinamo a reușit să ia eventul în România. Andrei Vochin dezvăluie faptul că, în acel sezon, s-a petrecut un moment inedit. , în Cupa Campionilor Europeni, era imediat umilită de Steaua, tot pe stadionul ”23 August” și tot la aceeași diferență pe tabelă. Apoi, în finala Cupei, tot Steaua a început mai bine, dar a pierdut în final cu 1-2.

”În turul acelui campionat, Steaua a întâlnit pe Dinamo la 3-0 după ce Dinamo a învins pe Hamburg, în București, cu 3-0. Steaua avea acea echipă care se creea pentru a câștiga Cupa Campionilor. E prima victorie importantă a acelei echipe. A fost atunci un meci într-un cuplaj. Rapid – Sportul s-a jucat pe la 13-14, apoi pe la 15-16 s-a jucat Steaua – Dinamo 3-0. Spre sfârșitul campionatului s-a jucat și finala Cupei. A deschis scorul Steaua în meciul respectiv, apoi Dinamo a întors (2-1)”, povestește Vochin.

Care este echipa mare din țară, câștigătoare de titluri și Cupe, fără niciun event în palmares

Vedem pe lista echipelor care au reușit eventul în România nume importante din Capitală și din provincie. Steaua, FCSB și Dinamo nu lipsesc de acolo, așa cum tot acolo își fac loc Universitatea Craiova, CFR Cluj și UTA. Un nume important al fotbalului românesc, fostă campioană și cu multe Cupe în palmares, nu a reușit niciodată ”dubla”.

E vorba de Rapid București. Giuleștenii, de-a lungul istoriei clubului, deși s-au impus de 13 ori în Cupa României și de 3 ori în campionat, au ratat de fiecare dată șansa de a realiza eventul intern. Ultima Cupă a Rapidului a venit în sezonul 2006-2007, iar ultimul titlu în 2002-2003.

