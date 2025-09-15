Sport

Singurele vești bune de la FCSB. Când revin accidentații Șut, Dawa și Ngezana

Mihai Stoica are și vești bune pentru fanii FCSB. După remiza rușinoasă de la Csikszereda, oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit când revin jucătorii accidentați
Cristian Măciucă
15.09.2025 | 23:36
Singurele vești bune de la FCSB după 1-1 cu Csikszereda. Când revin accidentații Șut, Dawa și Ngezana. FOTO: sportpictures.eu

Singurele vești bune de la FCSB sunt despre revenirile jucătorilor accidentați. A doua zi după 1-1 cu Csikszereda, Mihai Stoica a dezvăluit când vor putea juca, din nou, Adrian Șut, Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana.

Când revin la FCSB jucătorii accidentați

Mihai Stoica (60 de ani) e foc și pară pe fotbaliștii de la FCSB, care nu reușesc să urce în clasament. După 1-1 la Miercurea Ciuc, campioana en-titre e în continuare pe locul 13, cu 7 puncte.

„Nu e normal 20 și ceva de minute să nu joci, ci să protejezi rezultatul. Nu așa se protejează rezultatul. Chiar am avut ocazii, dar… Antrenorii au dat indicații, au zis să jucăm sus, să ținem de minge. Când jucăm și noi ceva intervin arbitrii, la Cluj au intervenit frumos.

Văd că se discută de niște penalty-uri neacordate. Mai penalty decât când plonjează și scoate cu cotul Păun, mai rar. În fine, fără probleme de arbitraj ne dăm gol singuri”, a început MM Stoica discursul de la Prima Sport 1. 

„Situația e alarmantă”

Apoi, președintele C.A. de la FCSB a vorbit despre situația jucătorilor accidentați. Adrian Șut și Siyabonga Ngezana s-au întors cu probleme medicale din pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale.

„Asta e monumentală, Șut intră în minutul 80 la națională și se accidentează. Singurele vești bune sunt că se simte bine și probabil că doar meciul cu Botoșani va mai lipsi. Se duce și Radunovic la națională și pleacă de acolo că nu poate să joace. Te poate ține și doi ani acea pubalgie.

Ngezana a jucat excelent cu Nigeria, s-a lovit și a rămas în teren. Așa s-a întâmplat și cu Dawa de și-a rupt genunchiul. Dawa nu stă un an. Probabil o să intre în noiembrie sau decembrie probabil. Vorbeam despre diversificarea procesului de pregătire.

Te duci la naționala Camerunului, joci, te accidentezi. S-a accidentat și Ngezana. A schimbat 3 avioane, durerea s-a acutizat și nu a putut să joace, deși a mers cu noi. Poate era altceva dacă jucam cu Ngezana.

Ca să fie tacâmul complet a fost cu Mihai Popescu accidentat. Situația e alarmantă.  Și eu îmi fac mea culpa, dacă poate se juca în Ghencea era altceva. Dar am zis să schimbăm și să jucăm în deplasare”, a adăugat oficialul campioanei României.

