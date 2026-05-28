Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!

ADVERTISEMENT

Foștii jucători de la FCSB (care purta atunci numele de Steaua) și Rapid s-au înfruntat într-o reeditare a sfertului UEFAntastic din 2006, iar partida s-a încheiat la egalitate, 0-0. La finalul meciului, o mare parte dintre cei care au îmbrăcat tricoul „roș-albaștru” i-au salutat pe suporterii din Peluza Nord, însă au existat și două excepții notabile: George Ogăraru (46 de ani) și Daniel Oprița (44 de ani).

Care au fost singurii steliști care nu au salutat galeria FCSB-ului

Antrenorul Cosmin Olăroiu și o mare parte dintre jucătorii FCSB-ului i-au salutat pe fanii din Peluza Nord după meciul cu Rapid. Printre aceștia nu s-au numărat însă și foștii fotbaliști care activează momentan la CSA Steaua: Daniel Oprița, antrenorul principal al echipei de seniori, și George Ogăraru, directorul academiei.

ADVERTISEMENT

, însă fanii din Peluza Nord a FCSB au fost prezenți la acest joc. La final, aceștia au scandat „Steaua, vino-ncoa, salută galeria!”, iar cei mai mulți dintre jucători au făcut acest gest, nefiind însoțiți însă de Ogăraru și Oprița.

În ce perioade au evoluat George Ogăraru și Daniel Oprița la FCSB. De când activează cei doi la CSA Steaua

George Ogăraru s-a format în academia Stelei și a debutat la prima echipă în 1998. Fundașul dreapta a îmbrăcat tricoul „roș-albastru” până în 2006, așadar la aproximativ 3 ani după ce clubul a fost preluat de Gigi Becali. Ogăraru a activat ca președinte executiv la CSA Steaua în perioada 2020-2021, iar din 2021 este directorul centrului de copii și juniori.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Daniel Oprița a semnat cu Steaua în 2002, după o experiență la CSM Reșița. Acesta a rămas la echipă timp de 5 ani, plecând în 2007 chiar la marea rivală Dinamo. Ca tehnician, a activat mai întâi la FCSB, în 2015, ca secund al lui Mirel Rădoi, iar începând din 2019 este antrenorul principal al celor de la CSA Steaua. .