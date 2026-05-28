Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!

Foștii jucători de la FCSB (care purta atunci numele de Steaua) și Rapid s-au înfruntat într-o reeditare a sfertului UEFAntastic din 2006, iar partida s-a încheiat la egalitate, 0-0. La finalul meciului, o mare parte dintre cei care au îmbrăcat tricoul „roș-albaștru” i-au salutat pe suporterii din Peluza Nord, însă au existat și două excepții notabile: George Ogăraru (46 de ani) și Daniel Oprița (44 de ani).
Antrenorul Cosmin Olăroiu și o mare parte dintre jucătorii FCSB-ului i-au salutat pe fanii din Peluza Nord după meciul cu Rapid. Printre aceștia nu s-au numărat însă și foștii fotbaliști care activează momentan la CSA Steaua: Daniel Oprița, antrenorul principal al echipei de seniori, și George Ogăraru, directorul academiei.
Reeditarea duelului din sferturile Cupei UEFA (actuala Europa League) nu a fost urmărită de foarte mulți suporteri din tribunele arenei „Arcul de Triumf”, însă fanii din Peluza Nord a FCSB au fost prezenți la acest joc. La final, aceștia au scandat „Steaua, vino-ncoa, salută galeria!”, iar cei mai mulți dintre jucători au făcut acest gest, nefiind însoțiți însă de Ogăraru și Oprița.
George Ogăraru s-a format în academia Stelei și a debutat la prima echipă în 1998. Fundașul dreapta a îmbrăcat tricoul „roș-albastru” până în 2006, așadar la aproximativ 3 ani după ce clubul a fost preluat de Gigi Becali. Ogăraru a activat ca președinte executiv la CSA Steaua în perioada 2020-2021, iar din 2021 este directorul centrului de copii și juniori.
De partea cealaltă, Daniel Oprița a semnat cu Steaua în 2002, după o experiență la CSM Reșița. Acesta a rămas la echipă timp de 5 ani, plecând în 2007 chiar la marea rivală Dinamo. Ca tehnician, a activat mai întâi la FCSB, în 2015, ca secund al lui Mirel Rădoi, iar începând din 2019 este antrenorul principal al celor de la CSA Steaua. Sezonul 2025-2026 ar putea fi însă ultimul al lui Oprița pe banca echipei, aspect subliniat chiar de tehnician.