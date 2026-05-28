Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!

Peluza Nord a FCSB a fost prezentă la reeditarea meciului UEFAntastic, însă doi dintre fotbaliștii care au îmbrăcat tricoul „roș-albastru” nu au salutat galeria la finalul jocului.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
28.05.2026 | 22:56
Foștii jucători de la FCSB (care purta atunci numele de Steaua) și Rapid s-au înfruntat într-o reeditare a sfertului UEFAntastic din 2006, iar partida s-a încheiat la egalitate, 0-0. La finalul meciului, o mare parte dintre cei care au îmbrăcat tricoul „roș-albaștru” i-au salutat pe suporterii din Peluza Nord, însă au existat și două excepții notabile: George Ogăraru (46 de ani) și Daniel Oprița (44 de ani).

Antrenorul Cosmin Olăroiu și o mare parte dintre jucătorii FCSB-ului i-au salutat pe fanii din Peluza Nord după meciul cu Rapid. Printre aceștia nu s-au numărat însă și foștii fotbaliști care activează momentan la CSA Steaua: Daniel Oprița, antrenorul principal al echipei de seniori, și George Ogăraru, directorul academiei.

Reeditarea duelului din sferturile Cupei UEFA (actuala Europa League) nu a fost urmărită de foarte mulți suporteri din tribunele arenei „Arcul de Triumf”, însă fanii din Peluza Nord a FCSB au fost prezenți la acest joc. La final, aceștia au scandat „Steaua, vino-ncoa, salută galeria!”, iar cei mai mulți dintre jucători au făcut acest gest, nefiind însoțiți însă de Ogăraru și Oprița.

În ce perioade au evoluat George Ogăraru și Daniel Oprița la FCSB. De când activează cei doi la CSA Steaua

George Ogăraru s-a format în academia Stelei și a debutat la prima echipă în 1998. Fundașul dreapta a îmbrăcat tricoul „roș-albastru” până în 2006, așadar la aproximativ 3 ani după ce clubul a fost preluat de Gigi Becali. Ogăraru a activat ca președinte executiv la CSA Steaua în perioada 2020-2021, iar din 2021 este directorul centrului de copii și juniori.

De partea cealaltă, Daniel Oprița a semnat cu Steaua în 2002, după o experiență la CSM Reșița. Acesta a rămas la echipă timp de 5 ani, plecând în 2007 chiar la marea rivală Dinamo. Ca tehnician, a activat mai întâi la FCSB, în 2015, ca secund al lui Mirel Rădoi, iar începând din 2019 este antrenorul principal al celor de la CSA Steaua. Sezonul 2025-2026 ar putea fi însă ultimul al lui Oprița pe banca echipei, aspect subliniat chiar de tehnician.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
