Singurii patru jucători din lotul lui Dinamo care au fost la nunta lui Florentin Petre de Valentine’s Day!

ADVERTISEMENT

Ziua de 14 februarie a fost una cu totul specială pentru Florentin Petre. Fostul jucător de la Dinamo s-a căsătorit pentru a treia oară. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare și-a unit destinele cu Alina, în cadrul unui eveniment deosebit. Seara s-a lăsat cu petrecere, însă doar patru jucători din echipa lui Zeljko Kopic și-au făcut apariția la eveniment.

Florentin Petre s-a căsătorit de Valentine’s Day! Cine a fost prezent la petrecere

. Cei doi au organizat o petrecere de nuntă elegantă, la care au participat mai multe VIP-uri. Nu au lipsit nici legendele de la Dinamo. Fotbaliști precum Ionel Dănciulescu sau Florin Prunea s-au asigurat că vor lua parte la acest moment special din viața lui Florentin Petre.

ADVERTISEMENT

dar și Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, au fost surprinși la petrecere. Atmosfera a fost una deosebită. S-a dansat până dimineață, iar muzica a fost diversă. S-au auzit piese atât de la Azur, cât și de la trupa Coldplay.

Singurii jucători de la Dinamo care au participat la nunta lui Florentin Petre

Dinamo a avut doar patru reprezentanți la nunta lui Florentin Petre. Singurii jucători din echipa antrenată de acesta care și-au făcut apariția la eveniment au fost Cătălin Cîrjan, Boateng, Andrei Mărginean și Antonio Bordușanu. Aceștia nu au stat însă foarte mult la petrecere.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care doar patru jucători de la Dinamo au luat parte la petrecerea de nuntă a lui Florentin Petre este unul simplu. Evenimentul a fost organizat în noaptea de 14 spre 15 februarie, iar pe 15 februarie, luni, „câinii roșii” vor disputa un meci extrem de important în fața celor de la Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT

„Ne-am cunoscut pe 14, am făcut cununia pe 14, nunta o facem pe 14. Am planificat-o de foarte mult timp, ne-a încurcat un pic programul, dar ne adaptăm. Mă adaptez la orice, că e nuntă, antrenament, meci, totul e tratat cu maximă seriozitate”, spunea Florentin Petre.