Sport

Singurii patru jucători din lotul lui Dinamo care au fost la nunta lui Florentin Petre de Valentine’s Day!

Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară pe 14 februarie, într-un eveniment la care au participat legende ale lui Dinamo și oficialii clubului. Doar patru jucători din lot au fost prezenți la petrecere.
Alex Bodnariu
15.02.2026 | 13:17
Singurii patru jucatori din lotul lui Dinamo care au fost la nunta lui Florentin Petre de Valentines Day
SPECIAL FANATIK
4 poze
Vezi galeria
Singurii jucători de la Dinamo care au participat la nunta lui Florentin Petre
ADVERTISEMENT

Ziua de 14 februarie a fost una cu totul specială pentru Florentin Petre. Fostul jucător de la Dinamo s-a căsătorit pentru a treia oară. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare și-a unit destinele cu Alina, în cadrul unui eveniment deosebit. Seara s-a lăsat cu petrecere, însă doar patru jucători din echipa lui Zeljko Kopic și-au făcut apariția la eveniment.

Florentin Petre s-a căsătorit de Valentine’s Day! Cine a fost prezent la petrecere

Florentin și Alina Petre au fost în centrul atenției. Cei doi au organizat o petrecere de nuntă elegantă, la care au participat mai multe VIP-uri. Nu au lipsit nici legendele de la Dinamo. Fotbaliști precum Ionel Dănciulescu sau Florin Prunea s-au asigurat că vor lua parte la acest moment special din viața lui Florentin Petre.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, dar și Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, au fost surprinși la petrecere. Atmosfera a fost una deosebită. S-a dansat până dimineață, iar muzica a fost diversă. S-au auzit piese atât de la Azur, cât și de la trupa Coldplay.

Singurii jucători de la Dinamo care au participat la nunta lui Florentin Petre

Dinamo a avut doar patru reprezentanți la nunta lui Florentin Petre. Singurii jucători din echipa antrenată de acesta care și-au făcut apariția la eveniment au fost Cătălin Cîrjan, Boateng, Andrei Mărginean și Antonio Bordușanu. Aceștia nu au stat însă foarte mult la petrecere.

ADVERTISEMENT
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul...
Digi24.ro
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

Motivul pentru care doar patru jucători de la Dinamo au luat parte la petrecerea de nuntă a lui Florentin Petre este unul simplu. Evenimentul a fost organizat în noaptea de 14 spre 15 februarie, iar pe 15 februarie, luni, „câinii roșii” vor disputa un meci extrem de important în fața celor de la Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui...
Digisport.ro
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”

„Ne-am cunoscut pe 14, am făcut cununia pe 14, nunta o facem pe 14. Am planificat-o de foarte mult timp, ne-a încurcat un pic programul, dar ne adaptăm. Mă adaptez la orice, că e nuntă, antrenament, meci, totul e tratat cu maximă seriozitate”, spunea Florentin Petre.

„Adunătură de mafioți și hoți!” Banner devastator afișat la FRF după Petrolul –...
Fanatik
„Adunătură de mafioți și hoți!” Banner devastator afișat la FRF după Petrolul – FC Argeș 2-1
Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților! Pleiadă de...
Fanatik
Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților! Pleiadă de VIP-uri la petrecerea dinamovistă. Galerie foto
Legenda lui Dinamo, gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la...
Fanatik
Legenda lui Dinamo, gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la Steaua: “Cum să mă dau la o parte? Îi omor!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Mihai Stoica a rămas șocat când a văzut ce a făcut un jucător...
iamsport.ro
Mihai Stoica a rămas șocat când a văzut ce a făcut un jucător din SuperLiga: 'Bă, dar să faci așa ceva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!