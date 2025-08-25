Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni

Este cunoscut deja faptul că, de luna viitoare, tariful pentru o rovinietă în România va crește considerabil. De exemplu, prețul anual al taxei de drum pentru autoturisme se va dubla față de cel actual. Există însă unii șoferi din țara noastră care vor mai putea să-și cumpere rovinietă la prețul vechi. Ei vor putea circula cu ea în următoarele 12 luni.

Ce condiție trebuie să îndeplinească unii șoferii pentru a-și putea cumpăra rovinietă la prețul vechi de dinainte de 1 septembrie 2025

În ultimii ani, . Parlamentul a refuzat de fiecare dată această modificare. La începutul lui 2025, șeful Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere susținea că suma plătită anual este prea mică, în comparație cu alte state.

Din păcate pentru șoferi, majorarea tarifului pentru taxa de drum a prins contur în urmă cu o lună. Pe 4 iulie, Ministerul Finanțelor publica proiectul de lege care prevedea creșterea prețului rovinietei. Astfel, după intrarea în vigoare a noii legi, șoferii care plătesc în prezent 28 de euro vor ajunge să plătească 50 de euro anual. Vorbim, iată, de o dublare de preț.

Există însă o portiță pentru unii șoferi din țară prin care aceștia încă mai pot să-și achiziționeze rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025. Astfel, deși a devenit deja oficial – preţurile cresc de la 1 septembrie – rovinietele cumpărate înainte de această dată rămân valabile până la data de expirare înscrisă, fără costuri suplimentare.

Legea spune că șoferii din România pot să-și reînnoiască rovinieta. O pot face în intervale de o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile, 12 luni. Condiția e să o facă cu cel mult 30 de zile înainte ca ea să expire. Prin urmare, cei cărora le expiră rovinieta până la finalul lunii septembrie 2025 au posibilitatea să o reînnoiască încă din cursul lunii august. Asta înseamnă că ei vor beneficia încă de prețul curent cel mult un an calendaristic, conform .

Ce se întâmplă cu șoferii cărora rovinieta le expiră în octombrie

Legislația mai spune că perioadele de valabilitate are rovinietelor nu se pot suprapune. Asta înseamnă că un şofer căruia îi expiră rovinieta până la finalul lunii septembrie va trebui să aștepte până la data corespondentă din luna august, minus o zi, pentru o reînnoire.

Așadar, şoferii cărora le expiră rovinieta în octombrie sau alta lună nu mai sunt la fel de norocoși precum cei de mai sus (n.r. cei cărora le expiră rovinieta până la finalul lunii septembrie 2025). Aceștia nu vor putea beneficia de prețul vechi la reînnoire. Explicația e simplă: nu vor putea face acest proces decât după 1 septembrie 2025 – data când deja intră în vigoare majorarea prețurilor.

Cu cât se scumpește rovinieta după 1 septembrie 2025

De la 1 septembrie 2025 va intra în vigoare Legea nr. 141/2025. pentru autoturisme. Tariful anual al rovinietei pentru mașini crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus). De asemenea, amenda pentru lipsa rovinietei se majorează, de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.

Tarifele pentru rovinietă vor crește astfel: