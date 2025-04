Singurul animal cu o lovitură ce depășește viteza unui glonț. Oamenii de știință au rămas uimiți

Una dintre cele mai neobișnuite creaturi de pe glob are abilități speciale. Acesta este de pe Terra cu o lovitură ce depășește viteza unui glonț. Oamenii de știință au rămas uimiți când au descoperit aceste amănunte uimitoare.

Animalul cu o lovitură ce depășește viteza unui glonț

Pământul are numeroase viețuitoare care au impresionat . Aceștia sunt surprinși de capacitățile pe care le au anumite vietăți, cum ar fi unicul animal cu o lovitură mai rapidă decât viteza unui glonț.

La prima vedere acest lucru poate părea un lucru uimitor, având în vedere dimensiunile pe care le are. Cu toate acestea, specialiștii transmit că Mantis shrimp (crevetele mantis sau crevetele păun) are calități care uimesc pe toată lumea.

Are un atac de-a dreptul fulgerător, ceea ce înseamnă că poate lovi cu o viteză de aproximativ 80 km/h. Experții susțin că impulsul generat de lovitura acestuia depășește viteza unui glonț care este tras dintr-o armă standard.

Puterea incredibilă este utilizată de crevetele mantis pentru a vâna prada. În plus, oamenii de știință spun că aplică această forță atunci când vrea să spargă cochiliile dure ale crustaceelor cu care se hrănește.

Crevetele mantis și abilitățile sale extraordinare

Crevetele mantis are o putere uimitoare atunci când lovește astfel încât apa din jurul loviturii poate ajunge la temperaturi uimitoare. Experții au demonstrat faptul că temperatura poate atinge aproape de 5.000 de grade Celsius.

Așadar, lovitura sa are rolul de a provoca un șoc termic, care poate omorî prada instantaneu. Abilitatea provine din „pumni” biologici specializați, care sunt capabili să aplice o forță extremă. El își propulsează brațele într-o mișcare similară unei catapulte.

În momentul impactului, viteza și energia eliberate de crevetele mantis sunt realmente înfricoșătoare pentru orice pradă. Pe lângă faptul că lovitura sa depășește viteza unui glonț, acesta mai are și alte abilități uimitoare.

Se pare că poate vedea 12 culori, în timp ce oamenii observă numai 3 culori: roșu, verde și albastru. Vederea umană este tricromatică. Crevetele mantis poate percepe o gamă extraordinar de largă de culori, inclusiv ultraviolete, care sunt invizibile pentru oameni.

În altă ordine de idei, crevetele mantis trăiește în Oceanul Indian și Pacific, ajungând până în Africa de Sud. Pentru că are un aspect neobișnuit este căutat de toți colecționarii de animale marine. Corpul său are o culoare verzuie, iar picioarele sunt portocalii. Pe carapace are pete asemănătoare celor ale leopardului.