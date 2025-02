Singurul antrenor din România care l-a remarcat pe Gheorghiță înainte de transferul la FCSB: ”Mare, stâlp, se bate cu ei”

pe Andrei Gheorghiță de la Poli Iași, însă primul care l-a ochit pe jucătorul de 22 de ani a fost un antrenor care nu mai este implicat în fenomen.

Marin Barbu, antrenorul care l-a ochit pe Gheorghiță înainte de transferul la FCSB

Într-o ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA din 11 noiembrie 2024, moderatorul Cristi Coste l-a întrebat pe Marin Barbu care ar fi jucătorii români de perspectivă, iar tehnicianul l-a nominalizat pe atacantul achiziționat de FCSB.

”Mie îmi place unul de la Iași, unul Gheorghiță. Pe ăla dacă îl înveți jocul, e vârf de careu. Mare, stâlp, se bate cu ei, dar câteodată îl văd pe la steag. Măi frățioare, ce cauți tu pe la steag că nu e locul tău acolo. Locul tău e în gura porții să te bați cu ăia. Cât a fost în gura porții a dat goluri”, spunea ”Magiun”, la FANATIK SUPERLIGA.

În ciuda faptului că Marin Barbu îl vede pe Andrei Gheorghiță ca un vârf de gura porții, Gigi Becali a anunțat că tânărul fotbalist va fi folosit ca atacant în banda stângă la FCSB.

”Da, am zis că… L-am văzut eu la o fază. Și acum am zis de câteva zile că dacă nu am găsit atacant, îl luăm pe el că e și român, are forță. El va juca atacant în stânga. Are talie mare. Nu mai iau jucători mici. M-a costat cu totul 400.000 de euro”, a declarat patronul.

Gheorghiță și-a dorit transferul la FCSB

Deși s-a vehiculat faptul că Rapid a încercat să-l deturneze în ultimul moment din drumul către FCSB, Andrei Gheorghiță a fost cel care .

”Este o onoare să existe interes din partea campioanei României pentru mine. Am primit vestea ieri (n.r. – luni, 3 februarie) când eram în avion și ne întorceam spre Iași din deplasare și vă dați seama că m-a bucurat.

Încă nu am semnat, mai sunt câteva mici detalii de pus la punct, dar sper să fie toată lumea profesionistă și să nu fie probleme”, a afirmat fotbalistul în vârstă de 22 de ani, pentru .

Născut în București, Andrei Gheorghiță a făcut primii pași la seniori CAO 1910 Oradea. În vara lui 2022 a fost achiziționat de FC Bihor, pentru ca un an mai târziu să ajungă la Poli Iași, pentru care a marcat 5 goluri și a dat 4 pase decisive în 52 de partide.

