Singurul antrenor fără licență Pro din primele cinci ligi ale Europei, dat afară! Clubul plătea 25.000 euro amendă pe meci

Cazurile de antrenori fără licență Pro nu sunt doar pe planul autohton, și pare că depășește barierele României. Stade Reims a fost singurul exemplu din campionatele de top ale Europei.

Fără licență Pro, dar cu rezultate

Will Still (31 de ani) a fost antrenorul lui Stade Reims, care i-a oferit încrederea, chiar dacă nu avea licență. Antrenorul belgian a pregătit-o pe Reims pentru un an și șapte luni, fiind instalat în octombrie 2022.

Antrenorul belgian se afla deja în staff-ul lui Reims, ca antrenor secund, dar antrenorul Oscar Garcia a fost concediat. Apoi, Will Still a fost lăsat ca interimar, care a impresionat din primele cinci meciuri.

Rezultatele din primele partide i-au convins pe patronii francezilor să îl semneze permanent. Atunci, Still a devenit cel mai tânăr antrenor din primele cinci campionate, având doar 30 de ani.

Neavând licență UEFA Pro, Will Still și Reims erau amendați meci de meci cu 25.000 de euro. Paradoxal este că Still avea salariu lunar mai mic decât o singură amendă, de 18.500 de euro. Practic, “salariul” lui Still era de 118.500 euro, dacă echipa avea 4 meciuri lunar.

SuperLiga a fost exodul antrenorilor fără licență Pro

SuperLiga a dat foarte multe , însă pare că trendul a apus. , după ce FRF a înăsprit pedepsele.

În urmă cu câteva sezoane se aflau mai multe nume fără licență Pro pe băncile din SuperLiga. Printre aceștia erau Mihai Pintilii (FCSB), Marius Croitoru (FC Botoșani, FCU Craiova, FC Argeș) sau Andrei Prepeliță (FC Argeș).

Pentru a-i avea pe banca pe cei necalificați încă, cluburile din SuperLiga angajau paravane. Antrenorii pur și simplu își vindeau calificarea pentru a sta pe bancă și a ocupa o poziție doar pe foaie.

Singura variantă prin care antrenorii pot rămâne pe bancă fără licență Pro este în caz de promovare. Andrei Prepeliță se află în linie dreaptă pentru promovarea cu Gloria Buzău, așa că va putea petrece un an ca principal. Un caz recent a fost Ovidiu Burcă, demis după câteva etape de la Dinamo.