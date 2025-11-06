Singurul antrenor român din Elveția a analizat pe larg Basel înainte de duelul cu FCSB: „Aici e o pâine de mâncat!”

ADVERTISEMENT

Zoltan Kadar este secundul lui Young Boys și deja a întâlnit-o pe FCSB în acest sezon în etapa a 2-a din Europa League. Cunoscând foarte bine atât FCSB, pe care a urmărit-o și în sezonul trecut, cât și pe Basel, contra căreia concurează în liga Elveției, tehnicianul formației din Berna a făcut analiza partidei pe care campioana României o va juca în etapa a 4-a.

Zoltan Kadar, legenda lui Dinamo și antrenorul secund al lui Young Boys Berna, informații prețioase înainte de Basel – FCSB

Zoltan Kadar și Young Boys au jucat împotriva lui Basel chiar în ultima etapă de campionat, iar rezultatul final a fost 0-0. Formația antrenorului român a evoluat în inferioritate încă din minutul 48, ceea ce i-a redus șansele la cele trei puncte:

ADVERTISEMENT

„Îi cunosc extrem de bine pe cei de la Basel, mai ales că echipa lor nu s-a schimbat foarte mult și anul trecut am jucat nu mai puțin de 4 meciuri împotriva lor. Au cam aceeași echipă. Punctul forte este, fără doar și poate, Shaqiri, care e și căpitanul echipei. Poate să facă diferența în orice moment și împotriva oricărui adversar. Dacă primește puțin timp și spațiul și are libertate pe piciorul stâng e foarte periculos. Poate pasa decisiv, poate marca și e extrem de bun și la lovituri libere. Dacă are o zi bună e aproape de neoprit.

Shaqiri e o mare surpriză pentru că are 34 de ani și s-a lovit de-a lungul timpului de mai multe accidentări, însă de când a venit la Basel nu are nicio problemă din punct de vedere fizic de peste un an de zile și joacă meci de meci”, a spus Zoltan Kadar în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Zoltan Kadar avertizează FCSB cu privire la fostul jucător al lui CFR Cluj

Unul dintre cei mai periculoși jucători ai lui Basel este chiar un fost atacant din SuperLiga României. Philip Otele se descurcă foarte bine de când a ajuns în tabăra elvețienilor și a participat la 9 goluri ale lui Basel în acest sezon:

ADVERTISEMENT

„Au doi jucători în banda stângă extrem de buni. Philip Otele care o cunoaște pe FCSB pentru că a jucat la CFR Cluj și nigerianul Traore, cel mai bine cotat jucător al lui Basel. Foarte buni ambii unu contra unu. Deci va fi un pericol indiferent cine va fi titular, apoi la fel dacă unul dintre ei va veni proaspăt de pe bancă, mai ales că au conexiune foarte bună cu Shaqiri și cu atacantul Ajeti, un alt jucător care poate crea probleme fundașilor, mai ales că are experiență, a jucat în Anglia și a fost golgheterul lor. Acum a început să aibă din nou evoluții bune”, a mai explicat secundul lui Young Boys.

Unde poate profita FCSB la meciul cu Basel

Zoltan Kadar a oferit sfaturi folositoare Antrenorul secund al lui Young Boys a dezvăluit care sunt punctele slabe ale campioanei en-titre a Elveției, de care „roș-albaștrii” ar putea profita în duelul de joi seară:

ADVERTISEMENT

„Au probleme în schimb pe faza defensivă, la fundași. Aici e o pâine de mâncat. Fundașul dreapta, care de meserie e stoper, pentru că titularul din banda dreaptă e accidentat de mai mult timp. Plus că din ce în ce mai puține echipe construiesc de la portar, iar ei încă încearcă să joace așa, fără să bubuie mingi în față, să iasă cu mingea, să joace un fotbal frumos și să fie și eficienți. Însă pot apărea greșeli și FCSB să profite pe contraatac.

Anul trecut le-a ieșit și au făcut eventul, însă în acest sezon își asumă foarte multe riscuri și au pierdut la Lille, unde au încasat un gol pe o greșeală în faza de construcție. La Lausanne au pierdut la fel cu 1-5 pe vreo 2-3 greșeli pe atac pozițional”, a mai analizat Zoltan Kadar pentru FANATIK.

Ce nu trebuie să facă FCSB contra celor de la Basel

Dacă i-a oferit cele mai bune sfaturi pentru a o putea surprinde pe campioana Elveției, Zoltan Kadar vine în ajutorul elevilor lui Elias Charalambous și cu exemple „așa nu!”: „Dacă o echipă se retrage și nu pune presiune pe ei, atunci lucrurile se schimbă. E greu să te aperi 90 de minute și să ieși din jumătatea proprie doar pe contraatac și să te aștepți să pleci cu o victorie de la Basel.

Eu cred că FCSB poate câștiga, dar depinde și cu ce echipă vor aborda partida. Dacă vor evolua cu cea mai bună echipă va fi un duel pe picior de egalitate. Sunt două echipe cam de aceeași valoare, chiar dacă ei nu au jucători la echipa națională a Elveției. Ei vor trata foarte serios meciul și vor juca titularii. Au reușit să câștige cu Stuttgart, dar au pierdut la Freiburg, deci au doar trei puncte. În presă a apărut că se consideră favoriți la acest meci împotriva campioanei României

Au trasee de joc foarte clare și un fundaș stânga extrem de ofensiv. Este vorba de Schmid, urcă mult cu mingea la picior, intră în combinații și oferă centrări foarte bune. E unul dintre cei mai buni fundași de bandă din campionatul Elveției. ”, a mai spus tehnicianul.

Ce impresie i-a lăsat FCSB lui Zoltan Kadar la meciul cu Young Boys Berna

însă Zoltan Kadar a înțeles că lipsa mai multor jucători din lotul lui FCSB a accentuat diferența dintre cele două echipe: „Eu cred că FCSB putea mai mult și în meciul cu noi, cu Young Boys Berna. S-a simțit că Valentin Crețu nu mai jucase de câteva săptămâni și a dat peste Monteiro, un jucător în formă care a reușit o dublă. Plus că au lipsit vreo 4 jucători de bază. Dacă ar fi evoluat din primul minut poate că era altul rezultatul sau desfășurarea meciului. S-a și văzut altceva atunci când titularii au intrat pe parcurs.

Nici noi nu știu dacă am fi reușit să mai întoarcem rezultatul dacă nu aveam 4-5 titulari. Clar că dacă vor juca la fel nu vor avea șanse în Elveția. Eu am înțeles că domnul Becali spune echipa dinainte, dar nu știu dacă Basel se ia după asta. Și cei de la noi din staff spuneau: ‘Băi, Zoli, te credem, dar poate că de data asta n-o să fie asta echipa’”, a povestit Kadar.

Care sunt jucătorii FCSB-ului care ar face față cu brio în Elveția

Deși nu este un campionat de speriat, liga elvețiană este în acest moment peste cea a României. Analizând lotul lui FCSB, Zoltan Kadar a dezvăluit care dintre jucătorii campioanei României ar putea face față, fără probleme, la echipele de top de acolo:

„Eu zic că FCSB are cel puțin 4-5 jucători care pot face față fără probleme în campionatul Elveției. Un vârf de atac ca Bîrligea, un Olaru, chiar Șut, deși nu e în formă. Florin Tănase chiar dacă are o vârstă. Nu e diferență mare între el și Shaqiri când prinde o zi bună, mai ales dacă ai un antrenor și un președinte care dă mai multă încredere jucătorilor.

Cu o victorie la Basel chiar au șanse mari să iasă din grupe. Și e valabil și pentru noi, Young Boys Berna. Noi am pierdut cu Panathinaikos, ei au bătut pe Eagles, apoi Eagles a bătut cu 2-1 pe Aston Villa, deci orice e posibil. Cu 11-12 puncte te poți califica și FCSB poate să câștige cu oricine. Dacă vor pierde în Elveția va fi greu să reușească 9 puncte în ultimele 4 meciuri”, a conchis Zoltan Kadar.

Cine este Zoltan Kadar