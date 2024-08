Singurul artist român care a cântat pentru piloții din Formula 1. Interpreta va urca pe scenă alături de 50 Cent

Astrele par să se fi aliniat din nou pentru una dintre cele mai prolifice cântărețe autohtone. INNA, căci despre ea ea este v, are concerte cam în toate colțurile lumii, dar, pe asta nu o făcuse niciodată. Artista și-a mai împlinit un vis, a devenit primul artist român care a cântat pentru piloții din Formula 1.

INNA a bifat o nouă premieră în cariera sa

INNA a bifat o nouă premieră în cariera sa. Mai precis, ea a cântat în deschiderea Grand Prix Formula 1 în Olanda alături de Kris Kross Amsterdam. A fost un moment semnificativ care a avut loc în fața a zeci de mii de oameni și milioane de telespectatori.

„ Am avut parte de o nouă experiență extraordinară pentru care sunt extrem de recunoscătoare și fericită. Am cântat la ceremonia de deschidere a Grand Prix Formula 1 cu Kris Kross Amsterdam. Mi se pare că visez. A fost un moment special care îmi amintește de ce iubesc să fiu artist”, a spus INNA.

Artista a cântat piesa “Queen of My Castle”, care a fost imnul official , unde de asemenea a urcat pe aceeași scenă cu Kris Kross Amsterdam. Hit-ul mai sus menționat a cucerit rapid topurile din Olanda, Franța, Lituania, Bulgaria, Cehia, Letonia, Croația, Turcia, Slovacia și Serbia.

INNA, pe scenă alături de 50 Cent

Fără îndoială, acest an este unul dintre cele mai prolifice pentru artista noastră, pe plan internațional. La începutul lui 2024, în Statele Unite în Los Angeles, Toronto, New York, Chicago, Miami, Seattle, San Francisco.

Ea a urcat pe scenă la Tecate Pa’l Norte și Tecate Emblema din Mexic, alături de nume mari ca Imagine Dragons, Thirty Seconds to Mars, Placebo, Anitta, Sum 41, Christina Aguilera, Nelly Furtado sau Alok, R3hab, precum și pe scena UNTOLD Dubai.

De asemenea, colaborarea sa cu R3hab şi Sash! pentru piesa “Rock My Body” i-a adus discul de platină în Franța. Și nu oricum, ci cu un record absolut de peste 30 000 000 de stream-uri.

“Sunt emoționată şi onorată să am un disc de platină pentru o piesă atât de iubită pe care am cântat-o pe marile scene ale lumii alături de R3hab”, a mai completat INNA.

Totodată, mare artistă va cânta la Festivalul Lovestream din Bratislava. Pe aceeași scenă vor urca și 50Cent, Rita Ora, Dennis Lloyd, Dimitri Vegas & Like Mike, Macklemore, Tiesto și Tujamo.