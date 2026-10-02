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Singurul aspect pozitiv găsit de Andrei Rațiu după Polonia – România 6-0: „Trebuie să rămânem cu asta!”

Polonia a învins România cu 6-0 în etapa a 3-a din Liga Națiunilor. Andrei Rațiu a reacționat după fluierul final. Care a fost singurul aspect pozitiv pe care l-a identificat.
Mihai Dragomir
02.10.2026 | 23:28
Singurul aspect pozitiv gasit de Andrei Ratiu dupa Polonia Romania 60 Trebuie sa ramanem cu asta
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Andrei Rațiu, concluzii după Polonia - România 6-0. Foto Mihai-Antonio Vasile / Fanatik.
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Un nou eșec, și mai dur, înregistrat de România în actuala campanie din Liga Națiunilor. Polonia s-a impus cu 6-0 în fața „tricolorilor” la Varșovia. Andrei Rațiu a găsit totuși un detaliu de care echipa națională trebuie să se lege în următoarele partide.

Andrei Rațiu a spus singurul aspect pozitiv din Polonia – România 6-0

Umilință pentru România vineri seară la Varșovia. Polonia a învins reprezentativa noastră cu 6-0, într-o partidă marcată de eliminarea lui Radu Drăgușin după primele 20 de minute. Lăsat acasă pentru meciul cu Bosnia din etapa trecută, pierdut cu 2-4, Andrei Rațiu a revenit în primul „11” al României de această dată. Fundașul lateral legitimat la Rayo Vallecano a reacționat după fluierul final și a spus că singurul aspect pozitiv din acest meci a fost prestația din prima repriză.

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„Cred că am făcut o primă repriză bună. Să jucăm cu un om în minus, nu ne-a ajutat. S-a văzut că am căzut în repriza a doua și că nu am fost capabili să ținem de scor. Doar a noastră este responsabilitatea. Nu am câștigat dueluri, au fost mai buni decât noi. Trebuie să rămânem cu prima repriză și să învățăm din ce s-a întâmplat” , a reacționat Andrei Rațiu după fluierul final, la TV Antena 1.

Ce urmează pentru naționala României

S-au scurs deja 3 etape din Liga Națiunilor, iar România a jucat până acum cu Suedia (1-2), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6). Următorul meci al „tricolorilor” va fi returul contra Suediei, programat luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Gică Hagi va avea noi bătăi de cap în realizarea primului „11”.

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După ce îi pierduse pe Drăguș și Louis Munteanu din cauza accidentărilor, selecționerul a rămas și fără doi dintre apărători. Mai exact, Drăgușin a văzut roșu direct contra Poloniei, iar Ghiță a văzut cartonaș galben în minutul 36 al aceluiași meci, acumulând astfel numărul maxim de avertismente. Cei doi ratează astfel returul contra nordicilor.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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