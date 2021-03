Singurul “Balon de Aur” al României, amintiri de la mondialul de vis din Australia: “Ne-a bătut Germania, dar am luat bronzul” Exclusiv

România înfruntă Germania la Campionatul European U21, din Ungaria şi Slovenia. Este meciul decisiv pentru calificarea în sferturile de finală. Contra nemților, “tricolorii” mici nu au amintiri plăcute. Au fost înfrângeri la cele mai importante performanțe la turneele finale de tineret. În 1981 și 2019.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Șansa revanșei este marți, de la ora 19:00, la Budapesta. În 1981, România avea o echipă foarte tare la Campionatul Mondial U20, din Australia. Vedeta a fost Romulus Gabor, jucător la Corvinul Hunedoara. Cel care a și câștigat Balonul de Aur oferit de France Football pentru cel mai bun jucător al competiției.

Din acea echipă mai făceau parte jucători ca Pele Balint, Mircea Rednic și Ioan Andone. Dar și regretatul Mircea Bolba, care a murit la începutul acestui an. FANATIK a vorbit cu Romulus Gabor, singurul român câștigător al Balonului de Aur. A fost ales de jurnaliștii de la France Football și votat de antrenorii de la turneul final din 1981.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O călătorie de neuitat pentru jucătorii U20: “Am zburat 24 de ore până în Australia”

“Acum 40 de ani a fost bucuria că am ajuns și acolo și vedem Australia. Am făcut vreo 24 de ore zbor continu până acolo. Una peste alta a fost frumos.

Și cel mai important că am reușit să prindem locul 3, să luăm medalia de bronz. Iar eu am luat Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător, plus Gheata de Bronz ca al treilea marcator. Asta la nici 20 de ani”, își amintește Romulus Gabor pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Erau vremuri în care fotbalul românesc era la cel mai înalt nivel ca nivel al performanței. Nu și din punct de vedere financiar, capitol la care eram mult sub nivelul țărilor din vestul Europei.

Medalia de bronz nu a adus mari satisfacții financiare: “Făceai sport mai mult din plăcere”

“Cine practica sportul atunci o făcea mai mult din plăcere. Bucuria de a fi pe teren, de a câștiga, de a fi cu prieteni. Mai ieșeam la o bere, la un vin. Financiar nu erau mari satisfacții. Dar erau stadioane pline, foarte frumos. Erau și echipe bune, jucători talentați. Tehnică superioară față de ceea ce e în ziua de azi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu eram angajat la combinat și aveam salariu acolo. Plus ce luam în plus ca prime la victorii. Indemnizație de efort, așa se numea. Și mai luam și pentru prezența la echipa națională”, a mai povestit Romulus Gabor.

Romulus Gabor a fost impresionat de Sydney, chiar dacă nu a avut foarte mult timp să viziteze orașul. România a avut un parcurs foarte lung la acel turneu și chiar a reușit să câștige finala mică împotriva Angliei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asta după victorii în grupă cu Italia și Coreea de Sud, plus o remiză cu Brazilia. Iar apoi un succes cu Uruguay, în sferturile de finală. Eșecul din semifinala cu Germania a venit după un gol primit în minutul 103.

Romulus Gabor: “Timp de 40 de ani nu am văzut golurile. Abia acum am reușit, pe Tik-Tok”

“Era diferit față de ce știam eu. Chiar dacă de la 15-16 ani tot ieșeam din țară cu loturile de juniori. Oricum, era frumos și la noi. Am vizitat Grădina Zoologică, Opera din Sydney. Dar nu prea era timp. Eram acolo să pregătim meciurile.

ADVERTISEMENT

Eu nici nu am văzut golurile, abia acum după 40 de ani, pe Tik Tok. Am cerut la televiziune, dar nu au putut să mi le dea”, a mai spus Gabor.

Romulus Gabor și-a amintit de echipa puternică pe care o aveau “tricolorii”. Mai ales că au avut ocazia să joace împreună la Luceafărul, echipă din Divizia B, care fuusese creată special pentru ca juniorii români talentați să aibă multe meciuri în picioare.

ADVERTISEMENT

Super generația la U20 în 1981! Cu Romulus Gabor alături de Pele Balint, Mircea Rednic și Ioan Andone

“Lovaș a apărat foarte bine, portar de la Arad. Îi aveam pe Balint, Rednic, Andone mai cunoscuți acum. Viscreanu de la Bacău, Dorel Zamfir, Constanța și Dinamo. Sertov, de la Steaua. Ilie Costel de la Târgu Mureș. Echipă bună, omogenă pentru că jucam împreună la Luceafărul”

Erau trei serii de Divizia B. Noi jucam împreună la Luceafărul cu echipe de Divizia B. Aveam 17-18 ani și jucam cu ăia. La noi nu se puneau puncte. Așa ar trebui să se facă și acum. De ce să nu luăm lucrurile bune care au fost. Inovăm lucruri care poate nu se păstrează”, a spus Gabor.

Despre noua generație de la U21, Romulus Gabor are doar cuvinte de laudă. Și speră că îi va vedea pe “tricolori” în fazele superioare ale competiției. Fostul golgheter al Corvinului a remarcat și aspectul la care echipa din 2019 era superioară celei din 2021.

Diferența față de tricolorii mici din 2019 și cei din 2021: “Parcă erau mai tupeiști”

“Cei din echipa din 2019 parcă erau un pic mai tupeiști, în sensul bun. Că așa trebuie la fotbal. Lăcătuș cum era? În general, cei de la Steaua și Dinamo aveau și tupeu. Bine, că erau și super fotbaliști”, a declarat Romulus Gabor.

Gabor a luat “Balonul de Aur” de la Diego Maradona, cel care fusese declarat cel mai bun jucător al ediției din 1979 la Campionatul Mondial U21, disputată în Japonia. Fotbalistul Corvinului a prins 35 de meciuri la echipa națională, dar ar fi avut ocazia să joace mult mai mult dacă ar fi fost ferit de accidentări.

“Realizam mai mult probabil dacă plecam de la Hunedoara. Dar mi-am rupt tendonul ahilian chiar când mă gândeam și eu la un transfer. La 26 de ani. Am stat multe luni pe bară, iar apoi, după ce mi-am revenit, mi-am rupt tendonul și la celălalt picior. Am revenit încă o dată, dar după 26 de ani nu am mai jucat la națională”, a rememorat Gabor.