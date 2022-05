Singurul campion olimpic la gimnastică, Marius Urzică, are un urmaș demn de numele lui. Fiul său a cucerit 7 medalii de aur la ultimul concurs

Marius Urzică are șase titluri majore cucerite în carieră și spera ca fiul lui, Alexandru, să0i calce pe urme. Are grijă ca acest lucru să se întâmple.

Alex Urzică, de 7 ori medaliat cu aur la ultimul concurs

, dar este singurul campion olimpic al țării. Fiul lui, Alexandru, îi calcă pe urme. Nu are rival în întrecerile copiilor, la nivel național.

Marius Urzică este antrenorul fiului lui Alexandru, și împreună sunt imbatabili în întrecerile naționale, deocamdată. Puștiul în vârstă de 10 ani a moștenit calitățile fostului mare sportiv și este mândru că duce mai departe numele singurului campion olimpic al României la gimnastică.

Recent a pus monopol pe medalii, chiar dacă vorbim, deocamdată, de un nivel în care Alex acumulează experiență. Trăsăturile tatălui le-a moștenit. Și discurul de campion e la el acasă.

”Mă antrenez aproape 5 ore în fiecare zi, de la două și jumătate după amiaza până la șapte și jumătate seara. Am câștigat 7 medalii, dar anul acesta, concursul mi s-a părut mai tensionat deoarece am avut foarte multe emoții dar sunt și foarte fericit pentru că am câștigat la toate aparatele”, spune Alexandru Urzică, campion național de juniori III, Nivel 2.

Alex nu se limitează la disciplina în care tatăl lui a scris istorie. Joacă și fotbal. Nu are o echipă preferată, din România, dar nu ratează weekendurile cu fotbal european.

”Nu am nicio echipă preferată în România, mă uit doar la meciurile din străinătate. În weekend, ies cu tata și cu prietenii în parc și jucăm fotbal”, a adăugat Alexandru Urzică.

Alex Urzică, cel mai bun din 60 de sportivi

Fiul marelui Marius Urzică domină categoric întrecerile naționale de gimnastică dedicate vârstei lui. La ultimul Campionat Național și-a surclasat adversarii și la- făcut mândru pe tatăl lui.

”Sunt mândru de el! Muncește din greu și este foarte conștiincios, drept dovadă și aceste medalii pe care le-a cucerit. Mă bucur să fiu alături de el, îl voi ajuta cu tot ce voi putea de acum înainte și sperăm ca împreună să reușim mai târziu, să obținem și medalii internaționale”, a spus Marius Urzică.

Nu e ușor să duci în spate povara unui nume atât de mare precum al tatălui, dar Alexandru Urzică muncește zi de zi pentru a se perfecționa și, de ce nu, pentru a egala cea mai mare performanță a unui gimnast român în întrecerile olimpice.