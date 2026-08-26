Sport

Singurul capitol la care s-a remarcat fotbalistul român plecat surprinzător din SuperLigă pentru 600.000 de euro

Unul dintre protagoniștii unei mutări spetaculoase, greu de anticipat, are parte de un debut modest la echipa care a plătit pentru el mai mult de o jumătate de milion de euro
Catalin Oprea
26.08.2026 | 10:40
Singurul capitol la care sa remarcat fotbalistul roman plecat surprinzator din SuperLiga pentru 600000 de euro
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Isfan a avut un sezon bun la Farul FOTO sportpictures
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Alexandru Ișfan a fost protagonistul unui transfer neașteptat în această vară. El a plecat de la Farul în Spania, semnând cu echipa Real Oviedo, care a plătit marinarilor 600.000 de euro pentru fotbalistul român.

Ișfan e fără gol la Real Oviedo

Ișfan a jucat în sezonul trecut 40 de meciuri, marcând 11 goluri și oferind 4 pase decisive. Spaniolii au fost încântați de calitățile fotbalistului care a mai jucat la FC Argeș, Universitatea Craiova, Petrolul și Gloria Buzău.

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Doar că, fotbalistul de 26 de ani are un început de sezon neconvingător. El a jucat titular în toate cele patru meciuri de pregătire ale spaniolilor, dar sezonul l-a început ca rezervă. Are deja două meciuri în care a intrat în repriza secundă, însă nu a marcat.

Ișfan nu are niciun gol în tricoul lui Oviedo, echipă care are un singur punct după două etape, în condițiile în care a jucat ambele meciuri pe teren propriu. Singurul capitol la care s-a remarcat este că în ultimele trei meciuri a încasat trei cartonașe galbene.

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Lăcătuș, Moldovan și Paraschiv au jucat la spanioli

Real Oviedo a retrogradat din La Liga la finalul sezonului trecut, cu Horațiu Moldovan în lot. Portarul României a evoluat 3 meciuri pentru formația din Spania și nu a reușit să se impună. El a plecat în această vară la Eyupsor, formație din prima ligă a Turciei.

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La Oviedo a jucat, între 1991 și 1993, Marius Lăcătuș. El a bifat 51 de meciuri și 7 goluri pentru spanioli și a dezvăluit că se simte foarte atașat de echipa asturiană.

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”Să spun drept, în prima zi când am ajuns la Oviedo, am spus că acel oraș va fi a doua mea casă. Sigur, în sufletul meu este, a fost și va rămâne în primul rând România. Dar la Oviedo m-am simțit foarte bine și am spus din prima zi că este un loc pe care-l voi aprecia întotdeauna”, a spus Lăcătuș pentru digisport.ro.

Un alt fotbalist român, Daniel Paraschiv, a jucat la Oviedo. El a fost împrumutat la Rapid, pentru o jumătate de sezon, după care spaniolii l-au lăsat liber. Paraschiv a semnat cu  Bnei Sakhnin, din Israel, unde e coleg cu Raul Bălbărău, fost portar de la Petrolul.

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