Singurul club din „Liga Florilor” care a avut jucătoare în finala CM 2025 la handbal feminin. Mesaj controversat

Norvegia este noua campioană mondială la handbal feminin după ce a învins-o, în finală, pe Germania. Care este singurul club din „Liga Florilor” care a avut jucătoare în ultimul act al prestigioasei competiții.
Răzvan Scarlat
15.12.2025 | 08:00
Singurul club din Liga Florilor care a avut jucatoare in finala CM 2025 la handbal feminin Mesaj controversat
Anniken Wollik, Maria Lykkegaard, Karoline Lund și Elena-Cristina Florica, handbalistele lui SCM Râmnicu Vâlcea, salută galeria. Sursa foto: sportpictures.eu
Norvegia a cucerit al cincilea său titlu mondial, după ce a depășit-o, în ultimul act, pe Germania cu scorul de 23-20. Deși s-au ținut aproape toată partida, nemțoaicele au cedat pe final. Astfel, sunt nevoite să se mulțumească doar cu medalia de argint. La scurt timp după marea finală, SCM Râmnicu Vâlcea, care activează în „Liga Florilor”, a postat, pe rețelele sociale, un mesaj.

Ce mesaj a postat SCM Râmnicu Vâlcea după finala Campionatului Mondial 2025

În primul rând, oficialii clubului au dorit să scoată în evidență faptul că SCM Râmnicu Vâlcea este singura echipă din România care a fost reprezentată în finala Campionatului Mondial de Handbal Feminin 2025.

Anniken Wollik (Norvegia) și Jukia Maidhof (Germania) sunt cele două jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea care au avut privilegiul să fie prezente în marea finală.

Fetelor, suntem mândri de voi”, au transmis oficialii clubului din „Liga Florilor”.

Care este marea nemulțumire a clubului SCM Râmnicu Vâlcea

SCM Râmnicu Vâlcea a încheiat, totuși, într-un mod controversat mesajul de felicitare pentru cele două handbaliste.

Poate în alte condiții, fetele noastre cu siguranță ocupau și un loc pe podiumul Ligii Florilor MOL”, au adăugat, în final, oficialii clubului vâlcean.

Cel mai probabil, SCM Râmnicu Vâlcea a făcut trimitere către arbitrajele din ultima perioadă de care a avut parte echipa. Spre exemplu, pe 25 noiembrie, în cadrul Comisiei Centrale de Disciplină, s-a judecat un memoriu depus de oficialii clubului, care a fost, însă, respins.

În legătură cu memoriul clubului S.C.M. Râmnicu Vâlcea privind maniera de arbitraj a cuplului de arbitri delegat la jocul din cadrul competiției Liga Națională – feminină, etapa 9, dintre echipele CS Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea, din data de 12.11.2025, de la Bistrița, Comisia a luat act de Adresa nr. 197/24.11.2025 a Comisiei Centrale de Arbitri, prin care membrii acesteia consideră, în urma analizei jocului, că nu se impune aplicarea niciunei sancțiuni disciplinare cuplului de arbitri”, se arată în decizia Comisiei.

În opinia oficialilor clubului, SCM Râmnicu Vâlcea ar fi meritat să fie, dacă nu ar fi fost “ciupită” de arbitri, pe podium în „Liga Florilor”. În schimb, ocupă doar poziția a 4-a, după CSM București, CS Gloria Bistrița și CSM Corona Brașov.

