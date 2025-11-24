Sport

Singurul cuvânt pe care Mitică Dragomir l-a folosit când a fost întrebat despre „legea Novak”. Exclusiv

Cum a catalogat Dumitru Dragomir „legea Novak” aplicată în sportul românesc. Ce a spus, de fapt, fostul șef LPF la nici o săptămână după ce o lăudase.
Mihai Dragomir
24.11.2025 | 21:35
Singurul cuvant pe care Mitica Dragomir la folosit cand a fost intrebat despre legea Novak Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a întors armele. Ce a spus de data aceasta despre „Legea Novak”. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Săptămâna trecută, ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, a fost inclus direct în lege. De acum, toate cluburile din România, indiferent de sport, sunt obligate să folosească cel puțin 40% sportivi români în meciurile organizate pe teritoriul țării. Dumitru Dragomir a avut o reacție dură, după ce, inițial, lăudase proiectul.

Dumitru Dragomir s-a răzgândit. Cum a catalogat acum „legea Novak”, după ce o lăudase inițial

„Legea Novak” este cea mai nouă „bombă” în sportul românesc. Toate cluburile sportive, indiferent de domeniu, trebuie să se supună acesteia, iar în caz contrar, repercusiunile pot însemna chiar amenzi de până la 1.000.000 de lei pentru persoanele juridice.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, cel care a spus inițial despre „legea Novak” că „e un lucru bun!”, s-a răzgândit de data aceasta. Fostul șef LPF a numit-o acum „o tâmpenie” și a explicat de ce va afecta drastic fotbalul.

„O tâmpenie. O tâmpenie mai mare nici nu există. Noi nu mai putem niciodată să avem o echipă competitivă. Pentru că, așa, dădea unul un tun, avea bani și cumpăra 4-5  jucători de valoare și puteam să mai defilăm și noi prin Europa.

ADVERTISEMENT
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Digi24.ro
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”

Așa cu ai noștri, când guvernul în ultimii 15 ani n-a făcut nimic pentru sport, nu numai pentru fotbal, vrem pretenții. Ce Dumnezeu de pretenții să ai? Mai aduceam câte unul, cum e Emerllahu ăsta… Nu de prima linie europeană, dar de linia a doua europeană puteai să ai pretenții. Băi… noi din greșeală în greșeală…

ADVERTISEMENT
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav...
Digisport.ro
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România

Noi am forțat cu jucători de până în 21 de ani să jucăm cu el titular. Păi mă, Balaci avea 16-17 ani, Dobrin avea 14 ani. Mă, dacă are valoare îl bagi, dacă nu, de ce îl forțezi și se lasă după asta. Sau ajunge fotbalist de pluton de prima ligă…”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir și cel mai important sfat pe care i l-a dat nepotului său. De ce nu l-a lăsat să fie fotbalist profesionist

Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit despre cât de perisabilă devine viața unui sportiv retras din activitate. „Corleone” a oferit un exemplu concret, povestind cum și-a convins nepotul să se lase de fotbal.

ADVERTISEMENT

„Eu i-am spus nepotului meu. Mă, fratele meu, dacă ajungi titular la Steaua, cât câștigi mă? Cât pui deoparte? Domne, pot să pun și 100.000 de euro pe an. Nu-i face multă lume… 

Și după 10 ani? Ce faci tată cu 1 milion, spune-mi și mie… Că își ia o mașină, un apartament. Nu e rău nici asta, dar restul de ani, de la 30 și ceva până la 100? Îți vei blestema sufletul. Ca sportiv de performanță, nu există să nu te doară ceva. Sportul de performanță este foarte, foarte greu.

E plătit bine în străinătate, Ronaldo, Messi, ăștia care joacă în campionate puternice, nu la noi. I-am zis să învețe carte, limbi străine, să aibă o meserie în care să stea ca boierul și să dea ordine și să ia bani. E mai ușor așa!”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Singurul cuvânt pe care Mitică Dragomir l-a folosit când a fost întrebat despre „Legea Novak”

Programul etapelor 20 și 21, ultimele din SuperLiga în 2025. Când se joacă...
Fanatik
Programul etapelor 20 și 21, ultimele din SuperLiga în 2025. Când se joacă FCSB – Rapid
Cele două vedete de la Rapid pe care Mutu a pus lupa după...
Fanatik
Cele două vedete de la Rapid pe care Mutu a pus lupa după 0-3 la CFR Cluj: „Se vede când scârțâie”. Gestul care l-a uimit!
El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar...
Fanatik
El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate pe zi”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cristi Borcea se implică în lupta pentru Primăria Capitalei! Fostul patron de la...
iamsport.ro
Cristi Borcea se implică în lupta pentru Primăria Capitalei! Fostul patron de la Dinamo a pariat totul pe favoritul său
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!