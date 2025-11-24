Singurul cuvânt pe care Mitică Dragomir l-a folosit când a fost întrebat despre „legea Novak”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Săptămâna trecută, ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, a fost inclus direct în lege. De acum, toate cluburile din România, indiferent de sport, sunt obligate să folosească cel puțin 40% sportivi români în meciurile organizate pe teritoriul țării. Dumitru Dragomir a avut o reacție dură, după ce, inițial, lăudase proiectul.

Dumitru Dragomir s-a răzgândit. Cum a catalogat acum „legea Novak”, după ce o lăudase inițial

„Legea Novak” este cea mai nouă „bombă” în sportul românesc. Toate cluburile sportive, indiferent de domeniu, trebuie să se supună acesteia, iar în caz contrar, repercusiunile pot însemna chiar amenzi de până la 1.000.000 de lei pentru persoanele juridice.

Dumitru Dragomir, , s-a răzgândit de data aceasta. Fostul șef LPF a numit-o acum „o tâmpenie” și a explicat de ce va afecta drastic fotbalul.

„O tâmpenie. O tâmpenie mai mare nici nu există. Noi nu mai putem niciodată să avem o echipă competitivă. Pentru că, așa, dădea unul un tun, avea bani și cumpăra 4-5 jucători de valoare și puteam să mai defilăm și noi prin Europa.

Așa cu ai noștri, când guvernul în ultimii 15 ani n-a făcut nimic pentru sport, nu numai pentru fotbal, vrem pretenții. Ce Dumnezeu de pretenții să ai? Mai aduceam câte unul, cum e Emerllahu ăsta… Nu de prima linie europeană, dar de linia a doua europeană puteai să ai pretenții. Băi… noi din greșeală în greșeală…

Noi am forțat cu jucători de până în 21 de ani să jucăm cu el titular. Păi mă, Balaci avea 16-17 ani, Dobrin avea 14 ani. Mă, dacă are valoare îl bagi, dacă nu, de ce îl forțezi și se lasă după asta. Sau ajunge fotbalist de pluton de prima ligă…”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir și cel mai important sfat pe care i l-a dat nepotului său. De ce nu l-a lăsat să fie fotbalist profesionist

Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit despre cât de perisabilă devine viața unui sportiv retras din activitate. „Corleone” a oferit un exemplu concret, povestind

„Eu i-am spus nepotului meu. Mă, fratele meu, dacă ajungi titular la Steaua, cât câștigi mă? Cât pui deoparte? Domne, pot să pun și 100.000 de euro pe an. Nu-i face multă lume…

Și după 10 ani? Ce faci tată cu 1 milion, spune-mi și mie… Că își ia o mașină, un apartament. Nu e rău nici asta, dar restul de ani, de la 30 și ceva până la 100? Îți vei blestema sufletul. Ca sportiv de performanță, nu există să nu te doară ceva. Sportul de performanță este foarte, foarte greu.

E plătit bine în străinătate, Ronaldo, Messi, ăștia care joacă în campionate puternice, nu la noi. I-am zis să învețe carte, limbi străine, să aibă o meserie în care să stea ca boierul și să dea ordine și să ia bani. E mai ușor așa!”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.