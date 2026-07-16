Singurul cuvânt prin care a descris Antonela Roccuzzo prestația genială a lui Lionel Messi. Reacție fabuloasă

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Lionel Messi are parte de o susținere uriașă din partea soției sale. Descoperă care este, de fapt, singurul cuvânt prin care a descris Antonela Roccuzzo prestația genială a fotbalistului care joacă pentru Inter Miami.

Antonela Roccuzzo, reacție unică după prestația lui Lionel Messi

Antonela Roccuzzo se numără printre cele mai frumoase soții de fotbaliști. , având o avere considerabilă. Îl susține pe Lionel Messi (39 ani) la toate meciurile, dovadă că nu a putut să lipsească de pe stadionul din Atlanta, la partida dintre Argentina și Anglia.

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Echipa națională argentiniană s-a impus în finala Cupei Mondiale 2026, cu scorul de 2-1. Campioana mondială en titre a obținut victoria chiar în ultimele minute ale meciului. Reușita a avut loc datorită golurilor marcate de către Enzo Fernandez și Lautaro Martinez în poarta echipei conduse de Thomas Tuchel.

În plus, atacantul celor de la Inter Miami a avut o evoluție foarte bună pe teren. Astfel, căpitanul sud-americanilor a fost lăudat de partenera sa de viață, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Superba șatenă, care este mama a trei băieți, a recurs la un singur termen pentru a descrie prestația fotbalistului.

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Cuvântul ales de Antonela Roccuzzo este „momentul”, făcând trimitere la o filmare în care Lionel Messi se bucură pentru victorie. Ulterior, vedeta a transmis că simte o mândrie imensă pentru jucător, exprimându-și totodată și dragostea pe care i-o poartă în inimă. „Te iubesc!”, a mai scris soția fotbalistului, care este .

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Lionel Messi, discurs emoționant după meci

La finalul partidei dintre Argentina și Anglia 2-1 suporterii au izbucnit în urale și scandări. Lionel Messi a ținut să sublinieze că această victorie a fost dorită foarte mult de fani, cu toate că a fost doar un meci. Sportivii au trăit momente speciale pe teren, demonstrând că semifinala din Cupa Mondială 2026 a fost de neuitat.

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„Această echipă nu încetează niciodată să creadă. Am ieşit pe teren să jucăm fotbal şi cu o determinare extraordinară. I-am împins în propria jumătate şi am demonstrat că putem câştiga în timpul regulamentar. Niciun argentinian nu voia să pierdem acest meci.

Modul în care s-a desfăşurat această Cupă Mondială a fost incredibil, mai ales având în vedere importanţa semifinalei cu Anglia. Am venit aici cu multe întrebări, multe îndoieli, dar ştiam că acest grup mereu concurează, dă tot ce are mai bun atunci când este unit. Eram sigur că vom fi între primele patru şi am ajuns şi în finală.

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Venim după ce am fost campioni mondial, după ce am fost cei mai buni din lume în ultimii patru ani, indiferent pe cine doare asta sau ce ar spune alţii. Am arătat încă o dată pe teren că nimeni nu ne dă nimic. Este o mare bucurie”, a Lionel Messi, conform .