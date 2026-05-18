Sport

Singurul cuvânt prin care Filipe Coelho a descris performanța istorică reușită cu Universitatea Craiova

Filipe Coelho a intrat definitiv în istoria Universității Craiova. Lusitanul a adus primul titlu în Bănie după o secetă de 35 de ani. Ultimul antrenor care izbutise acest lucru a fost Sorin Cârțu
Cristian Măciucă
18.05.2026 | 07:45
Singurul cuvant prin care Filipe Coelho a descris performanta istorica reusita cu Universitatea Craiova
ULTIMA ORĂ
Singurul cuvânt prin care Filipe Coelho a descris performanța istorică reușită cu Universitatea Craiova. FOTO: Bogdan Buda / Fanatik
ADVERTISEMENT

Filipe Coelho (45 de ani) a reușit să cucerească titlul și Cupa României cu Universitatea Craiova, o performanță unică în Bănie în ultimii 35 de ani. Cu toate acestea, lusitanul a rămas modest și, deși era la cald, a descris într-un singur cuvânt cea mai mare realizare din cariera de antrenor.

Filipe Coelho, discurs de campion după ce a luat cupa și campionatul cu U Craiova

Filipe Coelho a continuat cu brio munca lui Mirel Rădoi din momentul în care l-a înlocuit pe fostul antrenor la cârma Universității Craiova. Cu portghezul pe bancă, alb-albaștrii s-au impus în 20 din cele 31 de partide jucate și a încheiat sezonul cu titlul de campioană și Cupa României.

ADVERTISEMENT

După meciul cu U Cluj, în care oltenii au spulberdat-o pe echipa lui Cristiano Begodi cu scorul de 5-0, Coelho a fost purtat pe brațe de fotbaliștii Universității Craiova și aruncat în aer. După acest moment de bucurie, la microfonul Prima Sport, Coelho a descris într-un singur cuvânt realizarea eventului cu gruparea din Bănie.

„Aș spune că sunt mândru, dar dacă trebuie să aleg un singur cuvânt, acesta este ‘jucătorii’”, a răspuns Filipe Coelho când a fost pus să descrie într-un singur cuvânt performanța reușită la Craiova. „Sunt și copiii mei aici. Sunt foarte importanți pentru mine. Nu este ușor când lucrezi în străinătate, să-ți iei acolo și copiii. Am venit aici, acum trăiesc un moment foarte fericit.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

Să fiu sincer, obiectivul a fost să câștigăm campionatul, din ce am vorbit cu președintele. Apoi, jucătorii au câștigat și Cupa. Felicitări lor pentru ce au făcut. O luăm pas cu pas. Bineînțeles, este bine. Jucătorii merită mult”, a mai spus, la cald, antrenorul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au...
Digisport.ro
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Andrei Rațiu și Ionuț Radu, prestații de zile mari în penultima etapă din...
Fanatik
Andrei Rațiu și Ionuț Radu, prestații de zile mari în penultima etapă din Spania! Românii au fost decisivi pentru echipele lor în fața unor adversari de top. Video
O legendă a sportului a murit chiar de ziua soției sale. Mesajul transmis...
Fanatik
O legendă a sportului a murit chiar de ziua soției sale. Mesajul transmis de prim ministrul țării
Scene incredibile la petrecerea de la Milano! Cristi Chivu a luat microfonul în...
Fanatik
Scene incredibile la petrecerea de la Milano! Cristi Chivu a luat microfonul în fața miilor de fani și a urmat un moment istoric. Video
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
S-a enervat în direct și l-a făcut praf după Craiova - U Cluj...
iamsport.ro
S-a enervat în direct și l-a făcut praf după Craiova - U Cluj 5-0: 'Penibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!