Singurul cuvânt prin care Filipe Coelho a descris performanța istorică reușită cu Universitatea Craiova

CE TREBUIE SĂ ȘTII Filipe Coelho, discurs de campion după ce a luat cupa și campionatul cu U Craiova

Filipe Coelho (45 de ani) a reușit să cucerească titlul și Cupa României cu Universitatea Craiova, o performanță unică în Bănie în ultimii 35 de ani. Cu toate acestea, lusitanul a rămas modest și, deși era la cald, a descris într-un singur cuvânt cea mai mare realizare din cariera de antrenor.

din momentul în care l-a înlocuit pe fostul antrenor la cârma Universității Craiova. Cu portghezul pe bancă, alb-albaștrii s-au impus în 20 din cele 31 de partide jucate și a încheiat sezonul cu titlul de campioană și Cupa României.

După Coelho a fost purtat pe brațe de fotbaliștii Universității Craiova și aruncat în aer. După acest moment de bucurie, la microfonul , Coelho a descris într-un singur cuvânt realizarea eventului cu gruparea din Bănie.

„Aș spune că sunt mândru, dar dacă trebuie să aleg un singur cuvânt, acesta este ‘jucătorii’”, a răspuns Filipe Coelho când a fost pus să descrie într-un singur cuvânt performanța reușită la Craiova. „Sunt și copiii mei aici. Sunt foarte importanți pentru mine. Nu este ușor când lucrezi în străinătate, să-ți iei acolo și copiii. Am venit aici, acum trăiesc un moment foarte fericit.

Să fiu sincer, obiectivul a fost să câștigăm campionatul, din ce am vorbit cu președintele. Apoi, jucătorii au câștigat și Cupa. Felicitări lor pentru ce au făcut. O luăm pas cu pas. Bineînțeles, este bine. Jucătorii merită mult”, a mai spus, la cald, antrenorul Universității Craiova.