Singurul dinamovist care i-a cucerit pe fanii lui FCSB pe Arcul de Triumf: „E bombă nucleară! Îmi place mult de el”

FCSB se pregătește pentru cupele europene. Roș-albaștrii au trecut de Dinamo în finala barajului, iar Gigi Mustață, liderul galeriei campioanei României, a vorbit despre partida de pe Arcul de Triumf. Acesta a ținut să îl laude pe crainicul formației din Ștefan cel Mare, despre care spune că a încins atmosfera.

Gigi Mustață, impresionat de omul lui Dinamo după finala cu FCSB: „Bombă nucleară!”

Ștefan Știucă, crainicul celor de la Dinamo, s-a făcut din nou remarcat. Acesta a creat o atmosferă spectaculoasă pe Arcul de Triumf la meciul cu FCSB, din finala barajului pentru calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Până și suporterii echipei roș-albastre l-au apreciat.

Roș-albaștrii nu au reușit să se califice în play-off și au terminat pe locul secund în play-out, însă au prins, în cele din urmă, biletul pentru cupele europene.

Declarație neașteptată după Dinamo – FCSB! Gigi Mustață: „Respectele mele pentru el”

l-a lăudat pe crainicul celor de la Dinamo. Acesta a apreciat modul în care Ștefan Știucă a vorbit despre formația roș-albastră și consideră că este unul dintre cei mai buni crainici de stadion din România.

„Crainicul lor e șmecher rău. Respectele mele pentru el. Din mai multe motive. A zis Steaua FCSB. Spunea domnul Florin Tănase. Bombă omul! Bombă! Tot timpul a zis Steaua FCSB. Mie îmi place de el. Chiar îmi place. E jale cu el. Îmi place maxim. Ieri a fost bombă nucleară”, a declarat Gigi Mustață, la emisiunea de pe , prezentată de Gabi Safta.