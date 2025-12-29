Sport

Singurul duel dintre Cătălin și Gigi Mulțescu în campionat: “Doamne, ce săptămână am avut! I-am spus că îmi pare rău”

Fiul lui Gigi Mulțescu, Cătălin, a povestit singurul meci în care cei doi au fost adversari în campionatul României. El și-a amintit de o paradă pe care a avut-o în finalul jocului.
Traian Terzian
29.12.2025 | 14:04
EXCLUSIV FANATIK
Cum s-a încheiat singurul duel dintre Cătălin și Gigi Mulțescu. Sursă foto: colaj Fanatik
Totul se întâmpla în 2007, când Gigi Mulțescu era antrenor la Universitatea Cluj, iar Cătălin apăra poarta Ceahlăului Piatra Neamț. La ”FANATIK Dinamo” s-a rememorat duelul fantastic dintre cei doi.

Cătălin și Gigi Mulțescu s-au duelat o singură dată în carieră

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar rezultatul a fost unul care nu a ajutat-o pe Universitatea Cluj, aflată în lupta pentru evitarea retrogradării. Mai mult, Cătălin Mulțescu a avut o prestație excelentă în fața tatălui său.

”Vai, ce săptămână am avut amândoi atunci. Am vorbit în săptămâna aia, dar nu am vorbit de fotbal. Eu eram la Piatra Neamț, cu nea Viorel Hizo antrenor, care m-a întrebat o singură dată: ‘Ești bine? Poți?’. I-am spus că nu am nicio problemă. Nu mi-a zis niciodată: ‘Hai să te scot din poartă’.

Tata, în schimb, era jos cu U Cluj, punctele erau vitale. Am făcut 1-1, am luat fiecare câte un punct, dar lui nu-i ajungea. Noi eram pe locul 9, el era jos. Am apărat foarte bine. În ultimul minut au avut o ocazie foarte mare la un corner, țin minte și acum faza, Cordoș a dat cu capul și am scos-o de lângă bară.

După aceea a venit cineva și a băgat-o în poartă, dar era ofsaid. Dorel Chiriac era secundul lui și a zis: ‘Bă, dacă nu o scoteai, nu zicea nimeni nimic’. A fost o minge grea, am scos-o și s-a terminat 1-1”, a declarat Cătălin Mulțescu, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

Ce i-a spus Gigi Mulțescu după acea întâlnire

Fostul portar și-a amintit că tatăl său nu i-a reproșat niciodată meciul bun pe care l-a făcut atunci, ba din contră l-a felicitat pentru prestația avută. Cei doi au vorbit despre ce s-a întâmplat abia a doua zi după încheierea jocului.

”(n.r. – Gigi ți-a zis ceva după meci?) Niciodată. Chiar la conferință a zis: ‘Mă bucur că a apărat bine. Noi suntem oameni drepți. În ceea ce privește fotbalul nu l-am păcălit niciodată și nu o să o facem’.

Eu am plecat spre casă, el a rămas la Cluj, nu ne-am întâlnit după meci. Am vorbit a doua zi, întotdeauna după meciuri vorbeam a doua zi. I-am zis că-mi pare rău și mi-a spus: ‘De ce să-ți pară rău? Ți-ai făcut treaba, așa trebuia’.

Dacă nu mă înșel, Clujul a scăpat în acel an (n.r. – U Cluj a retrogradat în acel sezon). Tata a plecat înainte de finalul sezonului. Cu două etape înainte bătuseră Steaua acasă cu 1-0, dăduse Nemanja Jovanovic gol. După au făcut egal în deplasare și a urmat meciul cu noi, erau vitale punctele alea pentru ei”, a mai spus Cătălin Mulțescu, la ”FANATIK Dinamo”.

Cătălin și Gigi Mulțescu, o singură dată adversari

