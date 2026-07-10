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Singurul fan al Norvegiei care a refuzat să vâslească rupe tăcerea după imaginile virale. De ce nu o va face nici dacă Haaland câștigă finala Cupei Mondiale

Fanul Norvegiei a dezvăluit care este, de fapt, motivul pentru care a refuzat să vâslească alături de ceilalți fani. Nordicul are o explicație istorică.
Iulian Stoica
10.07.2026 | 20:04
Singurul fan al Norvegiei care a refuzat sa vasleasca rupe tacerea dupa imaginile virale De ce nu o va face nici daca Haaland castiga finala Cupei Mondiale
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Fanul Norvegiei rupe tăcerea după ce a refuzat să vâslească în tribune. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de final. Franța este prima semifinalistă a competiției, iar alte șase naționale luptă pentru accederea în top 4. Printre reprezentativele aflate în sferturi se numără și Norvegia, considerată de mulți „surpriza turneului final”.

Fanul Norvegiei rupe tăcerea după ce a refuzat să vâslească în tribune

Norvegia a impresionat o lume întreagă la Mondialul din America de Nord. Nordicii au reușit calificarea în sferturile de finală după o victorie incredibilă în fața Braziliei. Erling Haaland este fără doar și poate liderul acestei generații, atacantul de la Manchester City reușind să înscrie 7 goluri la turneul final.

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Nu doar jocul prestat pe teren a atras atenția, ci și mobilizarea fanilor în tribune. Aceștia au sărbătorit după fiecare joc alături de jucători într-un mod inedit: au mimat vâslitul, asta în amintirea vikingilor. Totuși, nu toți susținătorii au fost de acord cu acest ritual, un suporter devenind viral după ce a refuzat să se bucure.

Canalul TV Sky News a dat peste suporterul în cauză. Acesta a transmis că nu a celebrat alături de ceilalți susținători deoarece gestul nu este corect din punct de vedere istoric. Mai exact, vikingii navigau cu vele și nu vâsleau, astfel că a decis să nu facă parte din această așa-zisă dezinformare.

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„Este foarte simplu. Este greșit din punct de vedere factual. Vikingii nu se bazau pe vâslit pentru a traversa oceanul, ci pe navigația cu vele. Este o celebrare inexactă din punct de vedere istoric. Mă bucur foarte mult că mesajul meu a avut ecou pentru a corecta această eroare. Voi continua să susțin Norvegia, dar nu voi vâsli niciodată, nici măcar dacă devenim campioni”, a transmis fanul Norvegiei.

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Cu cine joacă Norvegia în sferturile de finală

Nordicii au demonstrat la acest turneul final că sunt o „nucă tare”, astfel că susținătorii sunt încrezători că Haaland și colegii săi pot ajunge chiar mai departe. Norvegia se va duela cu Anglia în sferturile de finală de la Campionatul Mondial, iar duelul este programat duminică, 12 iulie, de la ora 00:00.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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