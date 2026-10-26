Sport

Singurul fotbalist „certat” de MM Stoica după FCSB – Rapid 4-1: „E ca și cum îți dai autogol!”

Tibi Cocora
26.10.2026 | 08:03
Singurul fotbalist certat de MM Stoica dupa FCSB Rapid 41 E ca si cum iti dai autogol
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica l-a criticat pe Juri Cisotti pentru ratarea din FCSB - Rapid 4-1. Foto: Colaj Fanatik.
Mihai Stoica l-a criticat pe Juri Cisotti pentru ratarea din FCSB - Rapid 4-1. Ce a spus oficialul roș-albaștrilor despre italian și perioada dificilă traversată.
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FCSB a obținut o victorie categorică în derby-ul cu Rapid, scor 4-1, însă Mihai Stoica a găsit și un motiv de nemulțumire după succesul roș-albaștrilor. Oficialul fostei campioane a analizat prestația lui Juri Cisotti și a pus accent pe ocazia uriașă ratată de italian în debutul partidei. În exclusivitate la „MM la Fanatik”, Stoica a comparat o asemenea ratare cu un autogol, dar a avut și cuvinte de laudă pentru evoluția mijlocașului din repriza secundă. Totodată, managerul general al FCSB a făcut o mărturisire despre momentele dificile prin care a trecut în viața personală.

MM Stoica l-a taxat pe Juri Cisotti după FCSB – Rapid 4-1: „O ratare ca asta e echivalentul unui autogol”

Deși FCSB a câștigat la o diferență de trei goluri, Mihai Stoica nu a trecut cu vederea ocaziile irosite de fotbaliștii lui Laurențiu Reghecampf. Oficialul roș-albaștrilor s-a oprit asupra lui Juri Cisotti, care a ratat o șansă importantă în minutul 4, când scorul era încă 0-0. Stoica a amintit și de o altă ocazie a italianului, din partida cu UTA, pentru a explica de ce astfel de momente pot influența decisiv desfășurarea unui joc.

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„Cisotti a fost, în repriza a doua, mult mai clar în acțiuni decât în prima. Problema la el este că, la meciul cu UTA, la 0-0, când Aymen a plecat pe linia de fund și a dat-o cu poarta goală, a dat-o pe lângă poartă. Poate dacă el punea latul și intra mingea în poartă atunci, poate s-ar fi schimbat totul. Acum e foarte bine ce se întâmplă. Cisotti, la 0-0, în minutul 4, a avut șansă singur cu poarta și a ratat. E fotbalul așa, dar o ratare dintr-o poziție atât de bună e echivalentul unui autogol. Eu văd altfel fotbalul”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik”.

Mihai Stoica, impresionat de transformarea lui Cisotti în repriza secundă: „Efectiv a pictat!”

În ciuda criticilor legate de finalizare, Mihai Stoica a ținut să evidențieze calitățile și atitudinea lui Juri Cisotti. Oficialul FCSB a mărturisit că italianul este unul dintre cei mai concentrați fotbaliști pe care îi cunoaște, însă a observat că, într-o anumită perioadă, acesta părea să își fi pierdut din încredere.

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În repriza a doua a derby-ului cu Rapid, Cisotti a arătat însă o cu totul altă față, iar Stoica a descris în termeni elogioși prestația sa: „Nu există jucător mai concentrat decât Cisotti, dar a avut o perioadă în care părea că și el și-a pierdut puțin din încrederea în forțele proprii. În a doua repriză, efectiv a pictat”, a mai spus Mihai Stoica.

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MM Stoica, mărturisire despre problemele personale: „Am avut un an greu. Îți schimbă perspectiva”

Discuția despre presiunea asupra fotbaliștilor l-a determinat pe Mihai Stoica să vorbească și despre experiențele dificile din propria viață. Oficialul FCSB a explicat că problemele personale prin care a trecut l-au făcut să privească altfel dificultățile din fotbal. În opinia sa, jucătorii trebuie să înțeleagă responsabilitățile pe care le au și să nu dramatizeze fiecare moment complicat din carieră.

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„Le-am văzut pe toate la viața mea. Dumnezeu mi-a dat probleme să trec peste cele mai grele perioade din viața mea, perioade care n-au treabă cu fotbalul. Un fotbalist gândește pentru el, în primul rând. Un fotbalist bun gândește și pentru echipă. Meseria de fotbalist bun e ușoară și e frumoasă. Meseria de fotbalist slab e complicată. Eu zic să nu-i plângem pe jucători. Am avut un an greu, dar chestiile astea îți schimbă perspectiva. Realizezi că se poate foarte rău și chiar mai rău”, a încheiat Mihai Stoica, la „MM la Fanatik”.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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