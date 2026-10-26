Singurul fotbalist „certat” de MM Stoica după FCSB – Rapid 4-1: „E ca și cum îți dai autogol!”

ADVERTISEMENT

FCSB a obținut o victorie categorică în derby-ul cu Rapid, scor 4-1, însă Mihai Stoica a găsit și un motiv de nemulțumire după succesul roș-albaștrilor. Oficialul fostei campioane a analizat prestația lui Juri Cisotti și a pus accent pe ocazia uriașă ratată de italian în debutul partidei. În exclusivitate la „MM la Fanatik”, Stoica a comparat o asemenea ratare cu un autogol, dar a avut și cuvinte de laudă pentru evoluția mijlocașului din repriza secundă. Totodată, managerul general al FCSB a făcut o mărturisire despre momentele dificile prin care a trecut în viața personală.

MM Stoica l-a taxat pe Juri Cisotti după FCSB – Rapid 4-1: „O ratare ca asta e echivalentul unui autogol”

Deși FCSB a câștigat la o diferență de trei goluri, Mihai Stoica nu a trecut cu vederea ocaziile irosite de fotbaliștii lui Laurențiu Reghecampf. , care a ratat o șansă importantă în minutul 4, când scorul era încă 0-0. Stoica a amintit și de o altă ocazie a italianului, din partida cu UTA, pentru a explica de ce astfel de momente pot influența decisiv desfășurarea unui joc.

ADVERTISEMENT

„Cisotti a fost, în repriza a doua, mult mai clar în acțiuni decât în prima. Problema la el este că, la meciul cu UTA, la 0-0, când Aymen a plecat pe linia de fund și a dat-o cu poarta goală, a dat-o pe lângă poartă. Poate dacă el punea latul și intra mingea în poartă atunci, poate s-ar fi schimbat totul. Acum e foarte bine ce se întâmplă. Cisotti, la 0-0, în minutul 4, a avut șansă singur cu poarta și a ratat. E fotbalul așa, dar o ratare dintr-o poziție atât de bună e echivalentul unui autogol. Eu văd altfel fotbalul”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik”.

Mihai Stoica, impresionat de transformarea lui Cisotti în repriza secundă: „Efectiv a pictat!”

În ciuda criticilor legate de finalizare, Mihai Stoica a ținut să evidențieze calitățile și atitudinea lui Juri Cisotti. Oficialul FCSB a mărturisit că italianul este unul dintre cei mai concentrați fotbaliști pe care îi cunoaște, însă a observat că, într-o anumită perioadă, acesta părea să își fi pierdut din încredere.

ADVERTISEMENT

În repriza a doua a derby-ului cu Rapid, Cisotti a arătat însă o cu totul altă față, iar Stoica a descris în termeni elogioși prestația sa: „Nu există jucător mai concentrat decât Cisotti, dar a avut o perioadă în care părea că și el și-a pierdut puțin din încrederea în forțele proprii. În a doua repriză, efectiv a pictat”, a mai spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

MM Stoica, mărturisire despre problemele personale: „Am avut un an greu. Îți schimbă perspectiva”

Discuția despre presiunea asupra fotbaliștilor l-a determinat pe Mihai Stoica să vorbească și despre experiențele dificile din propria viață. Oficialul FCSB a explicat că problemele personale prin care a trecut l-au făcut să privească altfel dificultățile din fotbal. În opinia sa, și să nu dramatizeze fiecare moment complicat din carieră.

ADVERTISEMENT

„Le-am văzut pe toate la viața mea. Dumnezeu mi-a dat probleme să trec peste cele mai grele perioade din viața mea, perioade care n-au treabă cu fotbalul. Un fotbalist gândește pentru el, în primul rând. Un fotbalist bun gândește și pentru echipă. Meseria de fotbalist bun e ușoară și e frumoasă. Meseria de fotbalist slab e complicată. Eu zic să nu-i plângem pe jucători. Am avut un an greu, dar chestiile astea îți schimbă perspectiva. Realizezi că se poate foarte rău și chiar mai rău”, a încheiat Mihai Stoica, la „MM la Fanatik”.