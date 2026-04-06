Singurul fotbalist din duelul ”UEFAntastic” FCSB – Rapid care mai joacă în prezent. Are 41 de ani și e legitimat la o echipă surpriză

Ziua de 6 aprilie este una istorică în fotbalul românesc. În urmă cu exact 20 de ani, în 2006, pe fosta arenă ”Lia Manoliu” avea loc returul duelului ”UEFAntastic” dintre FCSB (pe atunci Steaua) și Rapid. Meciul, care conta pentru sferturile de finală ale Cupei UEFA (actuala Europa League), s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Roș-albaștrii mergeau astfel în semifinale, după 1-1 în tur. Singurul fotbalist de la acea întâlnire care încă mai joacă în prezent.

Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani în sfertul de finală UEFAntastic dintre FCSB și Rapid

Au trecut nu mai puțin de 20 ani de la returul de Cupa UEFA care a oprit în loc România fotbalistică. Steaua, actuala FCSB, și Rapid jucau pe 6 aprilie 2006, pe un stadion ”Lia Manoliu” arhiplin. În tur, pe 30 martie 2006, pe vechea arenă din Giulești, cele două rivale bucureștene încheiau nedecis, scor 1-1. Marcaseră atunci Viorel Moldovan (48), respectiv Bănel Nicoliță (4).

La acea vreme, în Europa încă era în vigoare regula golului marcat în deplasare. Rapidul lui Răzvan Lucescu era obligat să învingă în retur sau să spere la o remiză cu goluri. Din păcate pentru giuleșteni, meciul s-a încheiat din nou la egalitate, însă o remiză albă. , acolo unde o așteptau englezii de la Middlesbrough.

FCSB – Rapid 0-0, 6 aprilie 2006 (în tur, pe 30 martie, Rapid – FCSB 1-1)

: Carlos – Petre Marin (Lovin), Goian, Ghionea, Ogararu – Paraschiv, Rădoi, Dică – Oprița (Neșu), Andrei Cristea (D. Bălan), Nicoliță. Antrenor: Cosmin Olăroiu. Rezerve: Cernea – Simion, Baciu, Cristocea Rapid: Coman – Rada, Maftei, M. Constantin – I. Stancu (E. Dică), N.Grigore, R. Stancu, Bădoi – Buga (Vasilache), V. Moldovan (Burdujan), D. Niculae. Antrenor: Răzvan Lucescu. Rezerve: Mincă – Perjă, V. Negru, N. Constantin.

Singurul fotbalist din duelul ”UEFAntastic” FCSB – Rapid care mai joacă în prezent. Echipa surpriză unde este legitimat

Dacă ne uităm peste loturile celor două formații din Capitală observăm că un singur fotbalist care a fost pe teren în meciul retur mai este acum în activitate. Bănel Nicoliță, care a ajuns la 41 de ani, joacă la FC Produlești, în Liga a 5-a. Recent, fostul jucător de la FCSB a vorbit despre cele trăite în urmă cu două decenii.

Bănel afirmă că presiunea și emoția duelului cu Rapid, care avea loc pe când el era extrem de tânăr, 21 de ani, l-au făcut să aibă nopți nedormite. ”Probabil că în Giulești a fost cea mai mare presiune pe umerii mei din carieră. Și asta din partea tuturor, mai ales fanii ne transmiteau asta. De altfel, vă mărturisesc faptul că n-am putut să dorm multe zile înaintea partidei tur. Țin minte că noi mergem mereu înainte de meciuri să ne relaxăm în IDM. Am fost și atunci.

Ne vedeam mereu și cu cei de la Rapid înaintea meciurilor din Europa, dar atunci n-au mai venit (n.r. râde). Nu mi-am dorit sub nicio formă să picăm cu Rapid în sferturile Cupei UEFA. Aveau și ei atunci o echipă foarte bună, într-o formă excelentă. I-am remarcat la vremea respectivă pe Daniel Niculae, pe Mugurel Buga, pe Marius Constantin”, a declarat Nicoliță, pentru .

Ce fac, în prezent, ceilalți ”UEFAntastici” prezenți pe teren în FCSB – Rapid

Dacă Bănel Nicoliță încă mai apare pe terenul de fotbal în fiecare weekend, colegii și adversarii săi din 2006 sunt deja departe de ”acțiune”. O parte dintre ei au rămas în fotbal și activează ca antrenori, conducători, impresari sau oameni care dețin școli de fotbal.

Ce fac ”steliștii” în prezent:

Carlos Fernandes – s-a retras în vara lui 2022, din Portugalia

George Ogăraru – coordonatorul Academiei Steaua

Dorin Goian – antrenor, liber de contract din noiembrie 2025

Sorin Ghionea – nu mai activează în fotbal mare, are o școală de fotbal

Petre Marin – nu mai activează în fotbal mare, are o școală de fotbal

Daniel Oprița – antrenor la Steaua

Mirel Rădoi – antrenor la FCSB

Sorin Paraschiv – director sportiv la FC Bihor

Bănel Nicoliță – joacă la FC Produlești (Liga a 5-a, România)

Mihai Neșu – retras din cauza unei accidentări. Deține o fundație

Nicolae Dică – antrenor

Florin Lovin – impresar

Andrei Cristea – antrenor la Concordia Chiajna

Vasilică Cristocea – antrenor

Daniel Bălan – are o școală de fotbal la Suceava

Cornel Cernea – antrenorul portarilor Unirea Slobozia

Eugen Baciu – nu mai activează în fotbal

Unde sunt, azi, rapidiștii din 2006:

Dani Coman – președinte la FC Argeș

Marius Constantin – retras și din fenomen

Vasile Maftei – director tehnic al Centrului de Copii și Juniori de la Rapid

Ionuț Rada – implicat în mai multe proiecte de fitness, dezvoltarea copiilor și pregătirea antrenorilor

Valentin Bădoi – antrenor, liber de contract din decembrie 2025

Romeo Stancu – nu mai activează în fotbal

Emil Dică – impresar

Vali Negru – antrenor, liber din 2025

Nicolae Grigore – antrenor la Gloria Bistrița

Mugurel Buga – implicat la academia de fotbal Colțea Brașov

Daniel Niculae – președinte la Hermannstadt

Viorel Moldovan – fost președinte la Rapid și fost analist video, în prezent retras din fotbal

Lucian Burdujan – nu mai activează în fotbal

Mihai Mincă – nu mai activează în fotbal

Ionuț Stancu – antrenor secund la FCSB

Dănuț Perjă – în staff-ul celor de la Hermannstadt

Nicolae Constantin – antrenor secund la PAOK

Valentin Simion – nu mai activează în fotbal (conform ).

Cum au ajuns Rapid și FCSB în fazele superioare ale Cupei UEFA în 2006. Echipe din Spania, Franța și Germania învinse pe drum

Sezonul 2005-2006 din Cupa UEFA, actuala Europa League, a fost unul de vis pentru FCSB și Rapid. Cele două mari rivale din București au impresionat în Europa. Au trecut, uneori lejer, de echipe importante din Germania, Franța și Spania. Astăzi, dacă privim în urmă, rezultatele din 2006 par desprinse din unele scenarii SF.

Cum a ajuns FCSB în sferturile Cupei UEFA:

Tur 2 preliminar Liga Campionilor: FCSB – Shelbourne 4-1, 0-0

Tur 3 preliminar Liga Campionilor: FCSB – Rosenborg 1-1, 2-3

Cupa UEFA, Grupa C:

FCSB – Lens 4-0

Sampdoria – FCSB 0-0

FCSB – Halmstads 3-0

Hertha – FCSB 0-0

16-imi: FCSB – Heerenveen 0-1, 3-1

Optimi: FCSB – Betis 0-0, 3-0

Sferturi: FCSB – Rapid 0-0, 1-1

Semifinale: FCSB – Middlesbrough 1-0, 2-4

Cum a ajuns Rapid în sferturi: