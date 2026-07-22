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Singurul fotbalist din istorie care este campion european, mondial și olimpic. Cine a reușit această triplă greu de egalat

Spania este regina fotbalului mondial și are în lot un fotbalist care a participat activ la toate performanțele remarcabile ale naționalei ibericilor, care a câștigat tot ce se putea câștiga
Catalin Oprea
22.07.2026 | 13:20
Singurul fotbalist din istorie care este campion european mondial si olimpic Cine a reusit aceasta tripla greu de egalat
ANALIZĂ FANATIK
Alex Baena a câștigat trei trofee în doi ani cu Spania FOTO facebook
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Spania este în acest moment campioană mondială, continentală și olimpică, o performanță pe care nicio altă națională din lume nu a reușit-o în istoria fotbalului. Ibericii au câștigat EURO 2024, în Germania, turneul olimpic de fotbal, în Franța, și Cupa Mondială, în SUA.

Alex Baena este campion mondial, european și olimpic

Un singur fotbalist se poate lăuda cu cele trei medalii de aur, iar el nu este tocmai exponențial în lotul lui Luis de la Fuente. Alex Baena, de la Atletico Madrid, a participat la toate cele trei performanțe, din posturi diferite.

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La EURO 2024, el a fost rezervă și a bifat doar două meciuri. La Jocurile Olimpice a jucat cinci meciuri și a dat două goluri, iar la Cupa Mondială a fost titular în șapte partide și a marcat un gol. El a înscris în poarta Uruguayului, la ultimul meci din grupă al spaniolilor.

A ratat de puțin Liga Națiunilor și tilul la U21

El a fost la pas de a deveni și mai galonat. Cu el în lot, Spania a ratat Liga Națiunilor în 2025, fiind învinsă la penaltyuri de Portugalia, dar și titlul european U21, în 2023, pierdut de Spania, cu 0-1, în fața Angliei, cu un gol primit în prelungiri.

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Alex Baena are 25 de ani și s-a format la Villareal. El a ajuns la Atletico Madrid vara trecută și n-a avut un sezon chiar fabulos. A jucat doar 27 de meciuri în campionat și a punctat de două ori. Cota lui de piață este de 39 milioane de euro.

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Pau Cubarsi și Fermin Lopez, aproape de performanța lui

De performanța lui Alex Baena au mai fost aproape doi fotbaliști de la naționala Spaniei. Ambii sunt la FC Barcelona și au avut ghinion, în drumul lor către tripla supremă din fotbalul mondial.

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Pau Cubarsi, desemnat cel mai bun tânăr fotbalist de la Cupa Mondială, integralist în toate meciurile, a câștigat și aurul olimpic. A fost și în lotul lărgit al Spaniei de la EURO 2024, dar a fost lăsat acasă pe ultima sută de metri.

Luis de la Fuente a motivat atunci că Pau are doar 17 ani și timp berechet pentru a mai juca la națională, prefererându-i în lot pe Le Normand și Vivian, care n-au mai prins lotul de World Cup 2026.

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Și mai aproape de ce a realizat Alex Baena a fost Fermin Lopez. Mijlocașul Barcelonei e campion mondial și olimpic și a fost în lotul pentru Cupa Mondială, dar s-a accidentat în timpul ultimului meci al echipei de club și nu a mai putut juca în SUA. El a fost prezent la New York, la festivitatea de premiere a colegilor săi.

Grimaldo e campion mondial și european fără să joace un minut

Eric Garcia este campion mondial și olimpic, în vreme ce majoritatea fotbaliștilor Spaniei sunt campioni mondiali și europeni: Unai Simon, Raya, Merino, Ruiz, Ferran Torres, Pedri, Yamal, Dani Olmo, Grimaldo, Laporte, Rodri, Nico Williams, Cucurella, Zubimendi și Oyarzabal.

Alejandro Grimaldo este un caz special, el fiind campion mondial și european fără să fi jucat un singur minut la cele două mari competiții fotbalistice.

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