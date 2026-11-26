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Dan Nlundulu e unul dintre cei mai interesanți jucători care au ajuns în această vară în campionatul României. Fostul atacant al lui Southampton a analizat duelul din Conference League dintre „lei” și „pescăruși”.

Dan Nlundulu, jucătorul de Premier League al lui Petrolul, avertisment pentru Craiova înainte de meciul cu Brighton

Dan Nlundulu debuta în cel mai puternic campionat din lume în anul 2021, după ce a trecut și pe la academia lui Chelsea și a împărțit vestiarul cu jucători de top mondial. Fostul internațional englez de juniori a prefațat pentru FANATIK .

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Dan, ești singurul jucător englez din SuperLiga. De ce crezi că fotbaliștii din Marea Britanie evită să vină în România?

– Da, nu mă surprinde, pentru că englezii sunt foarte mândri. Ca să fiu sincer, și eu am jucat doar în Anglia. Ei cred că au cel mai bun fotbal și preferă să joace în Marea Britanie, indiferent de nivel. Asta e mentalitatea noastră și eu am fost blocat în ea. Crezi că acolo ai cea mai bună oportunitate, însă și în Premier League ai foarte mulți jucători străini.

Dan Nlundulu se felicită că a ales să vină în România după ce a jucat doar în Anglia

Și, totuși, de ce ai ales România?

– De ce nu? A fost o oportunitate și chiar sunt foarte surprins de nivelul campionatului românesc. Este de top! Englezii au impresia că doar campionatul lor contează, pentru că acolo a început fotbalul și sunt cei mai buni din lume, dar nu e chiar așa. Doar când pleci de acolo realizezi asta. Aveți jucători foarte buni și echipe destul de bune.

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Crezi că Universitatea Craiova poate câștiga împotriva lui Brighton?

– Am jucat împotriva Craiovei și e cea mai bună echipă din SuperLiga. De departe! Când am jucat împotriva lor, nu m-am simțit în România, ci parcă eram din nou în Anglia, la o echipă bună. Anul trecut am jucat la Saint Mirren și cred că s-ar bate fără probleme la titlu cu Rangers și Celtic. Chiar au jucători de mare valoare.

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Brighton e totuși în mare formă și e greu să câștigi acolo…

– Da, . Dacă vor intra pe teren fără niciun complex, cu energia care trebuie, e posibil orice rezultat. Sincer, cred că pot scoate cel puțin un punct. Trebuie să lupte pentru fiecare minge, pentru că în Cupa Angliei echipele de top au mari probleme, mai ales dacă nu îi iau în serios pe cei de la Craiova.

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Unde e mai puternică Brighton decât Craiova și ce slăbiciuni crezi că au?

– Îi cunosc foarte bine și pot spune că joacă un fotbal bun, chiar dacă nu au experiență mare în cupele europene, iar dacă nu îi iau în serios pe cei de la Craiova, s-ar putea să aibă parte de o surpriză. Au jucători de valoare certă. Mă gândesc la Georginio Rutter, care e un atacant foarte bun și mi-a plăcut și la Leeds.

Au jucători care au mulți ani deja în Premier League și va fi o mare provocare pentru Craiova. Minteh e un jucător excelent, vârful Charalampos Kostoulas, la mijloc pe O’Riley și Diego Gómez, un portar foarte bun de la naționala Olandei, Vušković în apărare, mulți jucători, căpitanul Dunk, care are mare experiență.

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De ce crezi că e așa greu pentru echipele românești să joace împotriva celor din Anglia?

– Nu este ușor, pentru că în Anglia joci în fiecare etapă împotriva unor echipe foarte bune. Pentru ei orice meci este la nivelul celor din cupele europene și e mult mai ușor când joacă în Europa, pentru că sunt obișnuiți cu ritmul, nivelul și intensitatea. Anglia e Anglia, cum se zice. Dacă ar fi fost și Craiova în Premier League câțiva ani, ar fi putut să se bată cu echipe de top. Vor avea foarte multe de câștigat cei de la Craiova din aceste meciuri.

Care e cea mai frumoasă amintire a ta din Premier League?

– Am jucat la Southampton 13 meciuri în Premier League și normal că mi-a rămas întipărit în minte debutul cu Everton. Cel mai frumos moment a fost victoria în fața lui Liverpool, pe teren propriu, cu 1-0, meci în care am și jucat. Asta a fost în 2021, aveam doar 19 ani.

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Crezi că sunt jucători din România care pot face față la Brighton? Tudor Băluță de la Craiova a jucat acolo, precum și ultimul tău adversar, Adrian Mazilu de la Dinamo…

– Cu siguranță sunt mulți jucători, sincer. De la Craiova cred că sunt mai mulți, dar cred că ar face față cu brio acolo David Matei. E un jucător care m-a impresionat și are un potențial mare. Va fi un fotbalist de top! Vede foarte bine jocul și e extrem de inteligent în teren. Poate juca fără probleme în Premier League, iar abia când faci pasul la nivelul ăsta îți dai seama de ce ești în stare și procesul de evoluție se accelerează. E vorba de încredere. E cea mai importantă.

Ai jucat și pentru naționala Angliei U16?

– Da, am marcat chiar într-un amical contra Belgiei, când Mason Mount mi-a pasat decisiv; erau mulți jucători de valoare. E un vis pentru orice englez să își reprezinte țara, dar, din păcate, am pierdut contactul cu loturile naționale din cauza accidentărilor. Am stat pe bară aproape 2 ani.

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Ai crescut la academia lui Chelsea. Cum a fost?

– Foarte frumos, am învățat multe, dar, din păcate, au fost niște probleme cu Portsmouth, clubul care m-a lansat și care a cerut foarte mulți bani pe mine, iar Chelsea a refuzat să plătească și m-a lăsat să plec. Aveam doar 14 ani și asta a fost. Am fost în grupă cu Declan Rice, Reece James, Eddie Nketiah, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi.

De ce crezi că nu ai reușit să rămâi în Premier League?

– E foarte greu de spus, nu am avut nici foarte multe oportunități și mai ai nevoie și de șansă. Mulți jucători debutează în Premier League, dar, cu toate astea, nu reușesc. E un campionat foarte dur. Îmi pare rău doar că nu am plecat din Anglia după ce m-am despărțit de Southampton. A fost un mare pas înapoi să rămân în ligile inferioare, dar așa e mentalitatea englezească.

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Te băteai pentru un loc de titular cu Theo Walcott…

– Da, Southampton avea atunci o echipă bună și era greu să joc. În atac mai era Danny Ings, iar în echipă mai erau Oriol Romeu, Kyle Walker-Peters, Ryan Bertrand, câștigător de Champions League cu Chelsea, James Ward-Prowse, Vestergaard. Ai ce să înveți de la asemenea jucători și a fost extraordinar doar să mă antrenez cu ei.

Ce părere ai de faptul că fostul selecționer al României este noul antrenor al lui Watford?

– Wow, surprinzător! E un lucru bun pentru fotbalul românesc și cred că este o oportunitate extraordinară pentru Edi Iordănescu.

Te simți foarte bine la Petrolul, ai marcat golul victoriei cu Dinamo.

– Da, mă simt extraordinar. M-am adaptat ușor și am marcat deja de 4 ori. Sper să o fac în continuare. Ricardo Sousa e cel mai bun antrenor și om cu care am lucrat. Mentalitatea pe care el a implementat-o și modul în care lucrează ne-au adus atât de sus în clasament.