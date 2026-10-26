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Singurul fotbalist român care a fost coleg cu Harry Kane, câștigătorul Balonului de Aur 2026

Alex Bodnariu
27.10.2026 | 01:01
Singurul fotbalist roman care a fost coleg cu Harry Kane castigatorul Balonului de Aur 2026
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Harry Kane, câștigătorul Balonului de Aur 2026! Sezon fabulos pentru atacantul englez
Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026! Singurul fotbalist român care i-a fost coleg a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre începuturile englezului.
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Harry Kane este marele câștigător al Balonului de Aur 2026! Atacantul englez al celor de la Bayern München a primit cea mai importantă distincție individuală din fotbal, după un sezon de-a dreptul fabulos. Puțini își mai amintesc însă că starul britanic a împărțit vestiarul cu un fotbalist român, retras recent din activitate.

Harry Kane, câștigătorul Balonului de Aur 2026! Sezon fabulos pentru atacantul englez

Lumea fotbalului și-a dat întâlnire luni seară, 26 octombrie, la Londra, pentru Gala Balonului de Aur 2026. Ceremonia organizată la London Palladium Theatre a reunit cele mai importante nume ale sportului-rege. Harry Kane, Kylian Mbappé și Lamine Yamal s-au numărat printre marii favoriți ai ediției din acest an, însă atacantul lui Bayern München a reușit să pună mâna pe prestigiosul trofeu. Englezul a avut argumente serioase în lupta pentru Balonul de Aur. În sezonul 2025-2026, Kane a înscris nu mai puțin de 73 de goluri în 65 de apariții pentru Bayern München și naționala Angliei. Atacantul a cucerit titlul și Cupa Germaniei și a fost aproape de finala Cupei Mondiale.

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Vlad Chiricheș, singurul român care a fost coleg cu Harry Kane! Ce spunea despre starul englez

Vlad Chiricheș a fost coleg cu Harry Kane la Tottenham, în perioada 2013-2015. Fostul căpitan al naționalei României a ajuns în Premier League în vara anului 2013, când londonezii au plătit 9,5 milioane de euro pentru transferul său de la FCSB. În acea perioadă, Kane era încă departe de statutul de superstar mondial. Cei doi au păstrat o relație cordială și după despărțirea de Tottenham. În vara anului 2023, când Harry Kane a părăsit Premier League pentru a semna cu Bayern München, Chiricheș i-a transmis un mesaj public pe Instagram: „Toate cele bune, prietene!”.

Trei ani mai târziu, fostul său coleg a pus mâna pe Balonul de Aur. Într-un interviu acordat recent, Chiricheș a rememorat perioada petrecută alături de actualul atacant al lui Bayern München. Fundașul român a recunoscut că nu anticipa ascensiunea spectaculoasă a englezului, însă a fost impresionat de seriozitatea cu care acesta se pregătea. Kane obișnuia să rămână după antrenamente pentru a exersa finalizările și acorda o atenție deosebită pregătirii fizice.

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„Când am ajuns eu, nu era neapărat starul care a ajuns mai târziu, dar îl vedeam că se pregătea foarte bine. Venea după o accidentare și lucra foarte mult în sală. Am rămas impresionat de chestia asta, de cât de setat era să revină cât mai repede în forma lui cea mai bună. La fel și pe teren. Tot timpul, după antrenamente, făcea finalizări din toate unghiurile careului, stânga-dreapta. Încerca să dea cu stângul, cu dreptul. Era impresionant”, spunea Chiricheș despre Harry Kane, potrivit Digi Sport.

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  • 43 de partide a bifat Vlad Chiricheș pentru Tottenham
  • 435 de meciuri are Harry Kane în carieră pentru Tottenham
  • 22 de jocuri au bifat cei doi împreună pe teren
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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