Singurul fruct care te ajută să nu intri în depresie. Nutriționista Mihaela Bilic dezvăluie ce să mănânci petru o stare de spirit pozitivă

Un fruct care ar trebui consumat cât mai des poate combate stările de tristețe și anxietate. Mai în glumă, mai în serios, Mihaela Bilic a dezvăluit că acesta „ține psihiatrul departe”.

Nutriționista Mihaela Bilic dezvăluie că banana ar putea fi un remediu natural pentru stările de depresie. Bogat în triptofan, acest fruct ne ridică moralul și

Banana reprezintă o gustare delicioasă la micul dejun sau între mese. Poate fi adăugată în smoothie înainte să pleci la sală, poate fi congelată și transformată în înghețată sau poate fi adaugată peste clătite sau peste ovăz. Posibilitățile sunt nelimitate.

În multe culturi, bananele sunt preparate similar cartofilor, prăjite sau coapte, în diferite rețete.

Ce beneficii prezintă bananele pentru organism

Bananele sunt pline de nutrieți și se află pe lista de cumpărături a multor români. Pe lângă beneficiile cunoscute deja, puțini știu însă că această gustare îți poate da o stare de bine și un echilibru psihic.

„O banană pe zi ține psihiatrul departe. Dacă mărul era fructul ce ne garanta sănătatea fizică, banana este cea care are grijă de dispoziția și starea psihică", a explicat Mihaela Bilic

Secretul se află în compoziția sa bogată în triptofan, un aminoacid esențial. De fapt, din toate fructele, doar bananele și prunele conțin acest precursor natural de serotonină.

„Dintre fructe, doar bananele și prunele conțin acest precursor natural de serotonină, așa că lăsați merele și citricele deoparte și puneți accent pe banane – în anotimpul rece nu strică niciodată un strop de bine în plus”, a mai adăugat experta în nutriție, conform sursei citate.

Mai mult decât atât, bananele sunt o sursă excelentă de energie datorită glucidelor lente pe care le conțin. Sunt perfecte atât pentru sportivi, cât și pentru oricine are nevoie de un boost de energie pentru activitățile cotidiene.

Toată lumea știe deja că sunt o sursă excelentă de potasiu, dar și magneziu, minerale care susțin mușchii și sistemul nervos.

Să nu mai vorbim că natura lor alcalină le face prietene cu sistemul digestiv. Astfel că, previn iritațiile gastrice și contribuie la o digestie sănătoasă.

Un mit despre banane pe care Dr. Bilic îl demontează este cel legat de calorii. O banană medie are doar 100 de calorii, deci poate fi consumată ca desert și nu îngrașă. Plus că are multe fibre care ne fac să ne simțim sătui pentru mai mult timp.