Singurul jucător care a reușit să marcheze 4 goluri în derby-ul Craiova – Dinamo. A fost unul dintre cei mai tari atacanți români

Nume uriașe au îmbrăcat de-a lungul timpului tricourile celor două echipe de tradiție din Liga 1, Dinamo și Universitatea Craiova. Există însă un singur jucător în toată istoria de peste șase decenii a acestui duel care a reușit să marcheze 4 goluri într-un singur meci. Vorbim de un fotbalist important și pentru ”tricolori”.
S-au perindat sute de jucători de legendă de-a lungul anilor în acest duel de mare tradiție din fotbalul românesc, Dinamo vs Universitatea Craiova. Unii au marcat hatrick-uri, alții duble, însă nimeni nu a reușit să înscrie 4 goluri. La emisiunea de colecție ”Oldies But Goldies” de la FANATIK, invitatul lui Horia Ivanovici, Andrei Vochin, a dezvăluit numele singurului jucător care, din 1964 până în prezent, a reușit un ”poker” în duelurile dintre juveți și ”câini”.
Această onoare îi revine lui Ionel Ganea (52 de ani). Vorbim de un atacant de renume din fotbalul românesc și nu numai. ”Ganezu” a jucat de-a lungul carierei la ambele formații. Cele patru goluri le-a marcat însă n tricoul trupei din Ștefan cel Mare.
În emisiunea de la FANATIK, Andrei Vochin a vorbit la un moment dat de un clasic U Craiova – Dinamo 3-6 din 1988. Atunci, Dorin Mateuț marcase o triplă pentru alb-roșii. Această performanță avea să fie bătută de Ganea, în 2006.
”Mateuț a dat acolo 3 goluri, dar nu a fost jucătorul care într-un meci Craiova – Dinamo să dea cele mai multe goluri. Jucătoru ăsta (n.r. care să marcheze 4 goluri) a fost Ionel Ganea. Singurul care a reușit un poker în meciurile astea. Acest lucru s-a întâmplat în 2006. Atunci, Ionel Ganea era la Dinamo. Era a fost și la Craiova. Ne amintim celebrul meci din 1998 (n.r. Craiova – Rapid)”, spune Vochin.
Ionel Ganea a fost un atacant de clasă al fotbalului românesc. El a avut perioade notabile atât la Dinamo București, Universitatea Craiova, cât și la echipa națională a României. Deși în Ștefan cel Mare nu a evoluat decât o jumătate de sezon, acesta și-a pus amprenta. A marcat 14 goluri în 18 apariții, în 2006.
Anterior, cu aproape un deceniu în urmă, acesta jucase în Bănie. A prins aici două sezoane 1996-1998 și a marcat 22 de goluri în prima ligă. Ganea a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Nitramonia Făgăraș, ICIM Braşov (1993-1994), FC Braşov (1994-1996), Gloria Bistriţa (1998), Rapid (1999), VfB Stuttgart (1999 – 2003), Bursaspor (2003 – 2004), Wolves (2004 – 2006), Rapid (2007), Poli Timişoara (2007 – 2008).
Ionel Ganea nu s-a remarcat doar la echipele de club. El a avut 45 de convocări la echipa națională a României, unde a înscris 19 goluri. Fără îndoială, cel mai de seamă gol a fost cel marcat în poarta Angliei lui Kevin Keegan.
Momentul istoric se petrecea pe 20 iunie 2000. Era ultimul meci din grupele Campionatului European găzduit de Belgia și Olanda. Atunci, România trecea de naționala Albionului și o trimitea acasă, după un meci în care tricolorii au fost la înălțime. Faza care l-a avut în prim-plan pe Ganea s-a petrecut în finalul partidei. Viorel Moldovan a fost faultat de Phil Neville, iar penalty-ul a fost transformat cu sânge rece de Ionel Ganea.