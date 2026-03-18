Singurul jucător care a reușit să marcheze 4 goluri în derby-ul Craiova – Dinamo. A fost unul dintre cei mai tari atacanți români

Nume uriașe au îmbrăcat de-a lungul timpului tricourile celor două echipe de tradiție din Liga 1, Dinamo și Universitatea Craiova. Există însă un singur jucător în toată istoria de peste șase decenii a acestui duel care a reușit să marcheze 4 goluri într-un singur meci. Vorbim de un fotbalist important și pentru ”tricolori”.

”Ganezu”, singurul jucător care a reușit să marcheze 4 goluri în derby-ul Craiova – Dinamo

S-au perindat sute de jucători de legendă de-a lungul anilor în acest duel de mare tradiție din fotbalul românesc, Dinamo vs Universitatea Craiova. Unii au marcat hatrick-uri, alții duble, însă nimeni nu a reușit să înscrie 4 goluri. La emisiunea de colecție ”Oldies But Goldies” de la FANATIK, invitatul lui Horia Ivanovici, Andrei Vochin, a dezvăluit numele singurului jucător care, din 1964 până în prezent, a reușit un ”poker” în duelurile dintre juveți și ”câini”.

Această onoare îi revine lui Ionel Ganea (52 de ani). și nu numai. ”Ganezu” a jucat de-a lungul carierei la ambele formații. Cele patru goluri le-a marcat însă n tricoul trupei din Ștefan cel Mare.

În emisiunea de la FANATIK, Andrei Vochin a vorbit la un moment dat de un clasic U Craiova – Dinamo 3-6 din 1988. Atunci, Dorin Mateuț marcase o triplă pentru alb-roșii. Această performanță avea să fie bătută de Ganea, în 2006.

”Mateuț a dat acolo 3 goluri, dar nu a fost jucătorul care într-un meci Craiova – Dinamo să dea cele mai multe goluri. Jucătoru ăsta (n.r. care să marcheze 4 goluri) a fost Ionel Ganea. Singurul care a reușit un poker în meciurile astea. Acest lucru s-a întâmplat în 2006. Atunci, Ionel Ganea era la Dinamo. Era a fost și la Craiova. Ne amintim celebrul meci din 1998 (n.r. Craiova – Rapid)”, spune Vochin.

27 august 2006 este data meciului Craiova – Dinamo 0-4

Ionel Ganea a marcat cele 4 goluri în minutele: ’33, ’65, ’71, ’84

Ce cifre a avut Ionel Ganea la U Craiova și la Dinamo

Ionel Ganea a fost un atacant de clasă al fotbalului românesc. El a avut perioade notabile atât la Dinamo București, Universitatea Craiova, cât și la echipa națională a României. Deși în Ștefan cel Mare nu a evoluat decât o jumătate de sezon, acesta și-a pus amprenta. A marcat 14 goluri în 18 apariții, în 2006.

Anterior, cu aproape un deceniu în urmă, acesta jucase în Bănie. A prins aici două sezoane 1996-1998 și a marcat 22 de goluri în prima ligă. Ganea a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Nitramonia Făgăraș, ICIM Braşov (1993-1994), FC Braşov (1994-1996), Gloria Bistriţa (1998), Rapid (1999), VfB Stuttgart (1999 – 2003), Bursaspor (2003 – 2004), Wolves (2004 – 2006), Rapid (2007), Poli Timişoara (2007 – 2008).

Care a fost cel mai important gol marcat de Ionel Ganea la echipa națională

Ionel Ganea nu s-a remarcat doar la echipele de club. El a avut 45 de convocări la echipa națională a României, unde a înscris 19 goluri. Fără îndoială, cel mai de seamă gol a fost cel marcat în poarta Angliei lui Kevin Keegan.

. Era ultimul meci din grupele Campionatului European găzduit de Belgia și Olanda. Atunci, România trecea de naționala Albionului și o trimitea acasă, după un meci în care tricolorii au fost la înălțime. Faza care l-a avut în prim-plan pe Ganea s-a petrecut în finalul partidei. Viorel Moldovan a fost faultat de Phil Neville, iar penalty-ul a fost transformat cu sânge rece de Ionel Ganea.