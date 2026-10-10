Sport

Singurul jucător care l-a mulțumit pe Laurențiu Reghecampf la debut: „Avem o problemă în acest moment”

Cristian Măciucă
11.10.2026 | 00:17
Singurul jucator care la multumit pe Laurentiu Reghecampf la debut Avem o problema in acest moment
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Singurul jucător care l-a mulțumit pe Laurențiu Reghecampf la debut: „Avem o problemă în acest moment”. FOTO: sportpictures.eu
La fel ca patronul Gigi Becali, Laurențiu Reghecampf a fost nemulțumit după FCSB - Oțelul Galați 1-0. Un singur jucător l-a impresionat pe noul tehnician al roș-albaștrilor
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a debutat cu dreptul în noul mandat la FCSB. Cu el la timonă, roș-albaștrii au învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați și au urcat pe locul 7 în SuperLiga. Totuși, tehnicianul a avut câteva nemulțumiri și a remarcat un singur fotbalist.

Laurențiu Reghecampf, nemulțumit după FCSB – Oțelul 1-0: „În fotbal nu ai timp”

Dup 5 meciuri la rând fără victorie, dintre care 4 eșecuri, FCSB a câștigat cu 1-0 la partida de debut a lui Laurențiu Reghecampf. Victima roș-albaștrilor a fost Oțelul Galați, iar singurul gol a fost înscris de Alexandru Stoian în minutul 65. La fel ca patronul Gigi Becali, Reghe nu a fost prea încântat de modul în care s-a prezentat echipa.  Singurul fotbalist remarcat de noul antrenor a fost fundașul stânga Ricardo Pădurariu.

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„Nu discut direct după meci, trebuie să analizăm puțin ce s-a întâmplat. Nu marcăm, avem o problemă cu acest moment. Avem câteva lucruri pe care trebuie să le discutăm. În mare sunt mulțumit, am câștigat 3 puncte. Au fost și plecați jucătorii la națională, s-a văzut și la Korenica, nu a fost în cea mai bună formă. Ricci Pădurariu a fost cel mai bun dintre cei plecați la națională. Trebuia să marcăm mai repede, să avem mai mult curaj.

Dar încă se resimte presiunea rezultatelor negative. Jucătorii trebuie să se adapteze, în funcție de adversarul pe care îl au, dar în fotbal nu ai timp. Trebuie să câștigi fiecare etapă. Trebuie să ne pregătim să fim bine pentru săptămâna viitoare și să câștigăm alte 3 puncte. Eu văd echipa puternică, avem jucători puternici în duelurile 1 contra 1. Ar trebui să profite mai mult de avantajul fizic”, a declarat Laurențiu Reghecampf, după FCSB – Oțelul 1-0.

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Peste 10.000 de spectatori au venit să vadă revenirea lui Reghe la FCSB

Laurențiu Reghecampf a fost primit cu brațele deschise de suporterii FCSB la revenirea „acasă”. La partida contra Oțelului, pe Arena Națională au asistat 10.211 spectatori. Următorul meci al roș-albaștrilor în SuperLiga va fi pe terenul celor de la FC Voluntari, în etapa a 12-a, luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.

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„M-am simțit apreciat. Am făcut foarte multe pentru acest club, sunt fericit când lumea mă aplaudă. Au fost și foarte mulți oameni la stadion. Nu am știut că va veni la meci patronul. Am vorbit cu dânsul mai devreme, dar nu știam. Dar a fost o bucurie, ne bucurăm că am câștigat meciul. A venit cu noroc. Nu s-a schimbat absolut nimic. Alin și Filip sunt în staff-ul meu și vor rămâne în staff-ul meu”, a mai declarat tehnicianul roș-albaștrilor.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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