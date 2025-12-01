Singurul jucător criticat de Gigi Becali după Farul – FCSB 1-2: „Doarme pe teren”

ADVERTISEMENT

Chiar dacă s-a declarat , ba chiar a spus că FCSB se bate la titlu, nu s-a ferit să-l critice pe Mamadou Thiam.

Thiam a intrat în gura patronului

Fotbalistul transferat în vară de la Universitatea Cluj a fost trimis pe teren în finalul confruntării, însă a pierdut mai multe baloane și nu a reușit să se facă remarcat. Omul de afaceri a sesizat că atacantul nu a fost la un nivel bun și l-a taxat public pentru evoluția avută în confruntarea de la Ovidiu.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Vin și de afară jucători?) Da, da. (n.r. – Duarte vine?) E posibil. Meme știe asta. Eu am zis doar să găsească doi fundași centrali. Trebuie doi fundași centrali că Ngezana e obosit acum. Dawa nu se știe, e situația mai gravă cu el. Nu vreau să vorbesc de om. O să își revină mai greu, așa cred. Doar că eu nu am timp. El are nevoie de timp, dar eu nu am timp.

Și la mijloc și în atac. Nu ai atacant. Am zis că luăm 3. Ăsta se operează, ăsta doarme pe teren, Thiam. Fă, bă, ceva. Bine că n-am dat mulți bani. Trebuie să luăm și un atacant. Stoian când am avut nevoie de el s-a îmbolnăvit. Eu nu am răcit de 10 ani, cum să răcești la 18 ani? La 18 ani nu exista să se lipească de mine gripă sau răceală”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

ADVERTISEMENT

FCSB, aproape de play-off

După partida disputată la Ovidiu, FCSB s-a apropiat la doar două puncte de pozițiile care duc în play-off. Deși Farul Constanța ocupă locul 6, între campioana en-titre și echipa lui Gică Hagi se mai află încă două formații. UTA are un punct în plus față de trupa antrenată de Elias Charalambous, iar Oțelul Galați este la egalitate de puncte cu FCSB, însă beneficiază de un golaveraj superior.

ADVERTISEMENT

În continuare, FCSB va disputa un duel în Cupa României împotriva celor de la UTA Arad, urmând ca apoi să întâlnească în SuperLiga marea rivală, Dinamo. În meciul tur, alb-roșii au câștigat cu 4-3, grație hat-trick-ului reușit de Danny Armstrong, rezultat care a pus capăt seriei de victorii a roș-albaștrilor în confruntările cu „câinii”.