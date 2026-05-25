Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Singurul jucător cu probleme medicale înainte de Dinamo – FCSB. Ce se întâmplă cu Pușcaș

Andrei Nicolescu a venit cu buletinul medical de la Dinamo înaintea derby-ului de Europa cu FCSB. Ce fotbaliști au probleme medicale și care situația lui George Pușcaș
Cristian Măciucă
25.05.2026 | 11:57
Andrei Nicolescu a dezvăluit care e singurul jucător cu probleme medicale înaintea barajului de Europa dintre Dinamo și FCSB. Zeljko Kopic are bătăi de cap în ceea ce privește atacul lui Dinamo.

Mamadou Karamoko, șanse mici să joace în Dinamo – FCSB. Ce se întâmplă cu Pușcaș

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația accidentaților de la Dinamo. Vestea bună pentru fanii „câinilor” este că cei doi atacanți, Mamadou Karamoko și George Pușcaș, au șanse mari să facă parte din lot pentru derby-ul cu Dinamo. Cu toate acestea, doar Pușcaș ar putea juca mai mult. De când a venit la Dinamo, internaționalul român a marcat 1 gol și a dat 1 assist în 8 partide.

„La Karamoko sunt semne reale de întrebare dacă va putea face parte din lotul de vineri. Cu Mărginean suntem bine, Pușcaș e ok. Sperăm să revină bine. Cei suspendați sunt bine. Eddy s-a pregătit separat pentru acest meci special. Sunt multe reveniri în lot pentru meciul ăsta.

(n.r. – Cum e cu Pușcaș?) Am tratat corect acea contractură. Suntem într-o proiecție că poate să joace cel puțin 70-80 de minute. (n.r. – cu Karamoko ce s-a întâmplat atât de grav?) Păi a fost acea ruptură musculară, care teoretic s-a tratat. După care mai sus pe coapsă a simțit din nou. A făcut investigații aici, a făcut în Franța. Se confirmă o ruptură de gradul 2, dar care nu era vizibilă inițial. E o chestiune destul de ciudată. Oricum, el a revenit și încercăm să fie măcar în lot pentru derby.

Mazilu și cu Soro sunt ieșiți sezonul ăsta. Nu îi mai punem la socoteală. Pușcaș și Mărginean sunt cele două câștiguri pentru meciul ăsta”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

  • 174 de minute a jucat Mamadou Karamoko în acest play-off
  • 27 de meciuri, 6 goluri și 1 assist are francezul în tricoul roș-alb
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
