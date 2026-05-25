Singurul jucător cu probleme medicale înainte de Dinamo – FCSB. Ce se întâmplă cu Pușcaș

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mamadou Karamoko, șanse mici să joace în Dinamo – FCSB. Ce se întâmplă cu Pușcaș

Andrei Nicolescu a dezvăluit care e singurul jucător cu probleme medicale înaintea derby-ului. Zeljko Kopic are bătăi de cap în ceea ce privește atacul lui Dinamo.

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația accidentaților de la Dinamo. Vestea bună pentru fanii „câinilor" este că cei doi atacanți, Mamadou Karamoko și George Pușcaș, au șanse mari să facă parte din lot pentru derby-ul cu Dinamo. De când a venit la Dinamo, internaționalul român a marcat 1 gol și a dat 1 assist în 8 partide.

„La Karamoko sunt semne reale de întrebare dacă va putea face parte din lotul de vineri. Cu Mărginean suntem bine, Pușcaș e ok. Sperăm să revină bine. Cei suspendați sunt bine. Eddy s-a pregătit separat pentru acest meci special. Sunt multe reveniri în lot pentru meciul ăsta.

(n.r. – Cum e cu Pușcaș?) Am tratat corect acea contractură. Suntem într-o proiecție că poate să joace cel puțin 70-80 de minute. (n.r. – cu Karamoko ce s-a întâmplat atât de grav?) Păi a fost acea ruptură musculară, care teoretic s-a tratat. După care mai sus pe coapsă a simțit din nou. A făcut investigații aici, a făcut în Franța. Se confirmă o ruptură de gradul 2, dar care nu era vizibilă inițial. E o chestiune destul de ciudată. Oricum, el a revenit și încercăm să fie măcar în lot pentru derby.

Mazilu și cu Soro sunt ieșiți sezonul ăsta. Nu îi mai punem la socoteală. Pușcaș și Mărginean sunt cele două câștiguri pentru meciul ăsta”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

