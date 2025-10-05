Sport

Singurul jucător de fotbal român care a apărut pe coperta jocului FIFA. Puțini români știu că e tocmai el, surpriza e uriașă

Cine este fotbalistul care a apărut pe coperta faimosului joc FIFA. Este singurul român care a reușit o astfel de performanță din 1996 și până în prezent.
Claudia Şoiogea
05.10.2025 | 08:00
Singurul jucator de fotbal roman care a aparut pe coperta jocului FIFA
Un singur fotbalist român a apărut pe coperta jocului FIFA din 1996 și până în prezent. Sursa foto: EA Sports

FIFA este unul dintre cele mai iubite jocuri. În fiecare an, jocul vine la pachet cu o copertă nouă pe care se regăsesc unele dintre numele celebre ale „sportului rege”. Totuși, puțini sunt cei care știu că pe coperta FIFA a apărut și un român.

Cine este fotbalistul român care a aparut pe coperta jocului FIFA

Pentru suporteri, FIFA este cel mai iubit, dar și cel mai așteptat joc în fiecare an. Acesta este mai mult decât o simulare, este o adevărată experiență care le oferă fanilor ocazia de a se pune în pielea jucătorilor preferați.

FIFA este un joc pe care mulți îl colecționează, iar fiecare copertă are povestea ei. Ceea ce nu știu mulți este faptul că pe una dintre coperți a apărut și un român. Este vorba despre Ioan Ovidiu Sabău, fotbalistul care a apărut pe coperta FIFA în 1996.

Ioan Ovidiu Sabău este singurul fotbalist român care a apărut pe coperta faimosului joc FIFA din 1996 și până în prezent. Imaginea a fost surprinsă într-un duel al fotbalistului român cu Andy Legg, în finala Cupei Anglo-Italiene, care s-a jucat pe stadionul Wembley. Atunci, echipa lui Mircea Lucescu a ieșit învingătoare cu 1-0.

„Eu știam dinainte să apar pe copertă. M-au contactat telefonic, iar apoi am semnat un contract pentru a putea folosi numele și imaginea mea. Nu puteau să îmi pună imaginea fără acordul meu și chiar mi-au dat bani ca să accept această ofertă.”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la Radio Sport Total FM, în cadrul emisiunii ,,Fluier Final”.

ioan ovidiu sabău fifa
Ioan Ovidiu Sabău a apărut pe coperta jocului FIFA în 1996. Sursa foto: Wikipedia

Cine este Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău a scris istorie în lumea fotbalului și este cunoscut drept singurul fotbalist român care a apărut pe coperta FIFA. Ca jucător, Ioan Ovidiu Sabău a evoluat ca mijlocaș pentru Universitatea Craiova și Brescia și a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1990.

După Campionatul Mondial din 1990, fotbalistul a început să intre în atenția multor cluburi, iar într-un final a semnat cu Feyenoord Rotterdam. Ioan Ovidiu Sabău a câștigat două Cupe ale Olandei, iar în 1992 a bătut palma cu Mircea Lucescu, din partea căruia a primit oferta de a face o echipă în Brescia.

În 1996, Ioan Ovidiu Sabău merge la Reggiana, iar ulterior revine în țară, la Rapid București. Fotbalistul a petrecut un sezon și la Universitatea Cluj, pe post de jucător-antrenor, dar a revenit la Rapid și tot aici și-a încheiat și cariera în 2003. În noiembrie 2015, Ioan Ovidiu Sabău a semnat cu echipa Inter Ciugud, iar momentul a marcat revenirea sa în fotbal după un deceniu de pauză.

Ioan Ovidiu Sabău se poate lăuda și cu o carieră de antrenor

Cariera de antrenor a lui Ioan Ovidiu Sabău a debutat în 2000, la Universitatea Cluj. Nemulțumit, Sabău a plecat și a semnat pentru Gaz Metan Mediaș, unde a petrecut doi ani. În 2005, acesta a acceptat oferta venită din partea Gloriei Bistrița, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare, apoi a demisionat.

În 2009, Ioan Ovidiu Sabău a devenit antrenor la FC Politehnica Timișoara, apoi în 2010 a preluat conducerea FCM Târgu Mureș. În ianuarie 2023 a preluat conducerea Universității Cluj, având poziția de director tehnic. La final de sezon, Sabău a renunțat la conducere, însă și-a reluat funcția în august 2023.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
