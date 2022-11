Singurul jucător de la CFR Cluj care a cerut clauză de reziliere. „Cine dă banii ăştia îl ia imediat!” Video Exclusiv

CFR Cluj a reuşit o nouă performanţă europeană, după calificarea în barajul din Conference League, astfel că jucătorii campioanei României devin interesanţi pentru cluburile din străinătate. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, în , Cristi Balaj a dezvăluit cine este singurul fotbalist din Gruia care a cerut clauză de reziliere.

Cine este singurul jucător de la CFR Cluj care a cerut clauză de reziliere: “Undeva la 1.800.000 de euro”

Din lotul lui CFR Cluj, Andrei Burcă este singurul fotbalist care a cerut clauză de reziliere. Fundaşul central de 29 de ani poate pleca oricând, doar dacă un club plăteşte 1.800.000 de euro, în condiţiile în care cota de piaţă a jucătorului este de 4.000.000 de euro. De asemenea, o clauză similară o are Dan Petrescu.

“Sunt jucătorii noştri, nu există niciun pericol, doar la Burcă şi la Dan Petrescu există clauze de reziliere. Nu mai ştiu exact la Burcă, undeva la 1.800.000 de euro. Cine dă banii ăştia, îl ia imediat. Da, Dan Petrescu are jumătate de milion.

Pericolul există dacă ai clauză de reziliere şi ar valora mai mult. În momentul când ai clauză de reziliere, jucătorul, pe parcursul contractului, timpului în care este la tine la club, poate să crească mult mai mult decât valoarea clauzei de reziliere şi poţi să-l pierzi.

“Nu există club care a fost refuzat în legătură cu transferul sau dorinţa de a transfera un jucător de la CFR Cluj”

Clauza de reziliere poate să încurce uneori. Ea dă o oarecare siguranţă jucătorilor, de fapt, în situaţia în care ar exista o ofertă, să fie lăsaţi să plece. Atunci clubul vine şi spune: ‘ok, dar să nu fie mai puţin de atât’.

Jucătorul este liniştit, el consideră că este foarte bun şi că va merge la o echipă mai importantă, pentru o sumă considerabilă, şi apare această clauză de reziliere.

Nu există club care a fost refuzat în legătură cu transferul sau dorinţa de a transfera un jucător de la CFR Cluj, din acest punct de vedere tratăm cu maximă seriozitate şi nu oprim evoluţia niciunui jucător în situaţia în care doreşte să meargă la un club mai important, dar să fie un contract care să satisfacă clubul, dar şi jucătorul”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ce durată au contractele lui Rangelo Janga, Emmanuel Yeboah şi Karlo Muhar. Ofertă de prelungire pentru Gabriel Debeljuh

În timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Cristi Balaj a vorbit şi despre situaţia contractuală a trei dintre jucătorii care s-au remarcat în actualul sezon. De asemenea, preşedintele lui CFR Cluj a anunţat că Gabriel Debeljuh, , va primi o ofertă de prelungire a contractului.

“Încă doi ani (n.r. contractul lui Karlo Muhar) din ceea ce reţin, să nu greşesc. În prinicpiu da, mai are doi ani. Singurul jucător care urmează, după ce va reveni, în situaţia în care îşi doreşte, pentru că va exista o propunere din partea noastră, este Debeljuh. Yeboah mai are patru ani şi Janga doi ani. Niciunul dintre ei nu are clauză de reziliere”, a completat Cristi Balaj.