Singurul jucător de la FCSB care s-ar potrivi stilului de joc al lui Tromso. „Pe el l-aș lua”

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Tromso, formație care a spulberat pe CFR Cluj cu 5-0 chiar în Gruia, are acționar minoritar chiar un clujean. Este vorba despre Alexandru Cuc, născut în Luna, lângă Câmpia Turzii. Fan Universitatea Cluj și FCSB, Alexandru Cuc a analizat jocul celor de la CFR Cluj și spune că nu ar transfera pe nimeni de acolo.

Românul acționar la Tromso nu ar transfera pe nimeni de la CFR în Norvegia

Cât despre Tromso, clujeanul e convins că echipa sa ar putea să termine fără probleme în primele trei din Superliga. „Cred că în primele trei ar fi cu ușurință. Da, dacă se bate cu Bodo Glimt și Molde, eu zic că în România ar face față cu brio, ar termina în primele 3”, a declarat Alexandru Cuc la FANATIK SUPERLIGA.

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Veste proastă pentru clujeni, Alexandru Cuc nu crede că există nici măcar un fotbalist de la CFR Cluj care ar putea face față la Tromso, însă a pus ochii pe „perla” lui Gigi Becali din anii trecuți: Octavian Popescu. Mărturisește, însă, că e pur teoretic, pentru că nu și-ar dori în realitate să destabilizeze pe FCSB.

„Greu…sincer, n-am văzut nimic, nicio sclipire, aseară cel puțin. N-aș lua pe nimeni dacă aș fi conducător acolo. . E tânăr, e vioi, tehnic, cred că ar face față foarte bine la fotbalul norvegian”, a completat Alexandru Cuc.

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Alexandru Cuc e fan Universitatea Cluj, dar suferă pentru decăderea fotbalului românesc

Cu toate că e fan Universitatea Cluj și FCSB și mărturisește că s-a bucurat pentru înfrângerea celor de la CFR, clujeanul acționar la Tromso este dezamăgit de modul în care echipele românești se prezintă în Europa, în general.

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„ . Nu mă mai uit la meciuri în România de câțiva ani, mă uit la meciurile importante, cum a fost cel de ieri. Steaua cu Auda am văzut 10 minute și am închis. E greu să stai să privești măcelul.

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Încă nu ne-au bătut echipe din Gibraltar și San Marino. Sper să nu ajungem acolo. Până la urmă jucătorii sunt cei mai importanți. Domnul Gigi Becali sau Varga ei au ideile lor, dar pe teren ești tu fotbalistul. Dacă tu nu ai puțin caracter, voință să demonstrezi. Dacă ești acolo la o echipă mare și românească și ești mulțumit cu salariu de 10.000 de euro, nu vrei să te ia o echipă mai bună. Cum fac norvegienii, ăștia trag tare ajung la echipe din Europa mai bine plătite”, a declarat Alexandru Cuc la FANATIK SUPERLIGA.