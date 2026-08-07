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Singurul jucător de la FCSB care s-ar potrivi stilului de joc al lui Tromso. „Pe el l-aș lua”

Alexandru Cuc, clujeanul care a ajuns la Tromso în Norvegia, a dezvăluit care este singurul jucător din Superliga pe care îi vede în stare să facă față la formația care tocmai a spulberat pe CFR cu 5-0.
Flaviu Popa
07.08.2026 | 13:30
Singurul jucator de la FCSB care sar potrivi stilului de joc al lui Tromso Pe el las lua
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorul de la FCSB care ar face față la Tromso, potrivit acționarului Alexandru Cuc
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Tromso, formație care a spulberat pe CFR Cluj cu 5-0 chiar în Gruia, are acționar minoritar chiar un clujean. Este vorba despre Alexandru Cuc, născut în Luna, lângă Câmpia Turzii. Fan Universitatea Cluj și FCSB, Alexandru Cuc a analizat jocul celor de la CFR Cluj și spune că nu ar transfera pe nimeni de acolo.

Românul acționar la Tromso nu ar transfera pe nimeni de la CFR în Norvegia

Cât despre Tromso, clujeanul e convins că echipa sa ar putea să termine fără probleme în primele trei din Superliga. „Cred că în primele trei ar fi cu ușurință. Da, dacă se bate cu Bodo Glimt și Molde, eu zic că în România ar face față cu brio, ar termina în primele 3”, a declarat Alexandru Cuc la FANATIK SUPERLIGA.

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Veste proastă pentru clujeni, Alexandru Cuc nu crede că există nici măcar un fotbalist de la CFR Cluj care ar putea face față la Tromso, însă a pus ochii pe „perla” lui Gigi Becali din anii trecuți: Octavian Popescu. Mărturisește, însă, că e pur teoretic, pentru că nu și-ar dori în realitate să destabilizeze pe FCSB.

„Greu…sincer, n-am văzut nimic, nicio sclipire, aseară cel puțin. N-aș lua pe nimeni dacă aș fi conducător acolo. De la FCSB n-aș lua că nu vreau să le stric echipa. L-aș lua pe Octavian Popescu, dacă tot ați fi întrebat. E tânăr, e vioi, tehnic, cred că ar face față foarte bine la fotbalul norvegian”, a completat Alexandru Cuc.

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Alexandru Cuc e fan Universitatea Cluj, dar suferă pentru decăderea fotbalului românesc

Cu toate că e fan Universitatea Cluj și FCSB și mărturisește că s-a bucurat pentru înfrângerea celor de la CFR, clujeanul acționar la Tromso este dezamăgit de modul în care echipele românești se prezintă în Europa, în general.

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Tromso care n-au experiență, au venit la Cluj și s-au distrat. Nu mă mai uit la meciuri în România de câțiva ani, mă uit la meciurile importante, cum a fost cel de ieri. Steaua cu Auda am văzut 10 minute și am închis. E greu să stai să privești măcelul.

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Încă nu ne-au bătut echipe din Gibraltar și San Marino. Sper să nu ajungem acolo. Până la urmă jucătorii sunt cei mai importanți. Domnul Gigi Becali sau Varga ei au ideile lor, dar pe teren ești tu fotbalistul. Dacă tu nu ai puțin caracter, voință să demonstrezi. Dacă ești acolo la o echipă mare și românească și ești mulțumit cu salariu de 10.000 de euro, nu vrei să te ia o echipă mai bună. Cum fac norvegienii, ăștia trag tare ajung la echipe din Europa mai bine plătite”, a declarat Alexandru Cuc la FANATIK SUPERLIGA.

Singurul jucător de la FCSB care s-ar potrivi stilului de joc al lui Tromso

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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