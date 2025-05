Singurul jucător de la Rapid care a plâns după Șumudică: „I-a trimis un mesaj incredibil!”. Giuleștenii, puși la zid pentru atacurile la adresa fostului antrenor

Unul dintre fotbaliștii giuleștenilor a plâns la propriu după . Specialiștii FANATIK nu au avut milă de ceilalți fotbaliști din lot.

Cine este fotbalistul din lotul Rapidului care a plâns după plecarea lui Marius Șumudică

Finalul de sezon a însemnat noi scandaluri și tensiuni la Rapid, care s-a despărțit de antrenorul Marius Șumudică după ratarea obiectivelor. Mai mulți jucători din tabăra giuleștenilor au surprins la declarațiile de după meciul cu U Cluj, în care au trimis săgeți către fostul lor tehnician.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a precizat că singurul fotbalist din echipa Rapidului care a regretat profund plecarea lui Șumudică a fost Kader Keita, mijlocașul adus de la CFR Cluj. A urmat apoi o analiză dură față de jucătorii care au avut mesaje cu subînțeles pentru Șumudică.

„Au vrut să scape de el!”

„N-am înțeles declarațiile alea de băieților de la Rapid, după meci. Mai ales Burmaz, Cristi Manea, m-am simțit fericit astăzi. Ne-am simțit fericiți astăzi. Adică erau nefericiți sau ce?”, a întrebat inițial moderatorul Horia Ivanovici.

„Eu când v-am spus că n-au vrut să îl ajute pe Șumi… au vrut să scape de el”, a intervenit Dănuț Lupu. „L-am văzut pe domnul Burmaz, l-am văzut pe domnul Manea. Așa? L-am văzut puțin așa, chiar și pe domnul Petrila.

„Chiar a plâns și a trimis un mesaj extrem de impresionant. Este vorba de Kader Keita!”

Și mă uitam așa la Burmaz, bă băiatule, vezi-ți, băi, găină de fotbal, mă, ce naiba mă, joci ca o găină, nici o 100 de mii de euro nu faci, te apuci tu să-mi dai declarații, dar mie îmi plac ăștia curajoși, când e antrenorul, mai înțeles, nimeni nu zice nimic.

După ce pleacă antrenorul, domne, ne-a revenit bucuria. A zis unul dintre ei că se vede că a fost un alt stil, am pasat mai mult, am schimbat puțin și mă gândeam acum, bă, când o fi avut timp să schimbe stilul nou, antrenor la Rapid, m-ai înțeles? Când a avut timp antrenorul la Rapid să schimbe sistemul mă gândeam. Vă spun eu unul care a plâns după Șumudică. Un mesaj într-adevăr la un jucător care… Eu am văzut mesajul, dar nu am acordul lui Șumudică. Chiar a plâns și a trimis un mesaj extrem de impresionant. Este Kader Keita, cel mai bun transfer al Rapidului, jucătorul adus de la CFR Cluj!”, a precizat Horia Ivanovici.

„Se pare că cei de la Rapid nu au nevoie de niciun antrenor!”

„Da, se vede că el nu înțelege limba română și au vorbit ceilalți în vestiar”, a spus și Adrian Ilie. „Mai aveau puțin și spuneau, doamne, dacă mai aveam vreo cinci, șase etape, câștigau și campionatul”, a mai spus moderatorul.

„Se pare că cei de la Rapid nu au nevoie de niciun antrenor. După declarații, da. Păi ce au putut să schimbe în 3 zile? Nu este o muncă în spate a unui antrenor până să ajungi la nivelul ăsta? Poate ce să schimbi? Puțin din tactică pentru un meci pregătit și atmosfera”, a mai spus „Cobra” Ilie.

„S-au simțit mai liberi”

„Poți să-i zici lui Șumi orice, că nu ești antrenor, că nu le ai, dar că Șumi nu făcea atmosferă, aici chiar asta nu cred!”, a fost remarca moderatorului.

„Atmosfera se poate schimba în funcție de percepția fiecăruia. Dacă ei vin și spun ne-am simțit mai bine, înseamnă că s-a simțit. S-au simțit mai liberi”, a spus și Robert Niță.

„Nu poți să-i mulțumești pe toți din lot”

„Declarații față de Șumudică, practic, lipsite de respect?”, a întrebat ulterior moderatorul. „Eu așa cred. Lipsite puțin de respect.

Adică dacă tot ai avut un antrenor care a stat cu tine, a jucat, ați intrat în play-off, bine, fiecare jucător… Poate sunt supărați, unul a jucat mai puțin, unul mai mult, nu poți să-i mulțumești pe toți din lot”, a explicat Adrian Ilie.

„Bă, Burmaz, tu vorbești, care dai gol cu aceeași ritmicitate cu care vedem eclipsele?”

„L-au atacat, direct, Burmaz, pe care Șumudică chiar l-a băgat în ultimele meciuri de play-off, adică chiar l-a băgat și l-a atacat și Cristi Manea, care, cum să spun, într-adevăr, poate a jucat mai puțin, adică, ce vreau să spun, Șumudică a fost atacat de jucători, repet, din toate categoriile, și mulțumiți și nemulțumiți.

Adică, mie mi s-au părut niște declarații total ne la locul lor. Adică, în primul rând, băi, a plecat omul ăla, ia mă-l! Dă-i seama, da? Ce-o fi în sufletul lui Șumudică că n-a reușit la Rapid? Visul lui, visul vieții lui. Bă, că ai zis, mă, de fotbal? Păi bune, vezi-ți de fotbal! Bă, Burmaz, tu vorbești, care dai gol cu aceeași ritmicitate cu care vedem eclipsele? Cam așa e la Burmaz, dă un gol când vedem și noi câte o eclipsă. Înțelegi? La câțiva ani. Bă, tu să vorbești, Burmaz. Tu vorbești de antrenori?”, a mai precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.