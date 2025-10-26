Singurul jucător pe care Gigi Becali l-a certat după FCSB – UTA 4-0: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!”

ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat fără prea mari probleme în etapa a 14-a din SuperLiga, UTA încasând nu mai puțin de 4 goluri pe „Arena Națională”. Gigi Becali a certat un singur jucător după acest succes și a anunțat remontada la campioana en-titre.

Gigi Becali a anunțat remontada FCSB-ului după victoria cu UTA

La scurt timp după fluierul final din FCSB – UTA, Gigi Becali a anunțat că s-au risipit emoțiile pentru calificarea în play-off. Latifundiarul din Pipera e de părere că echipa va fi pe loc de podium în 10 etape, iar Dinamo și FC Botoșani ar trebui să privească cu atenție parcursul campioanei din etapele viitoare.

„Gata, de acum nu mai avem emoții la play-off, suntem la 3 puncte de play-off. Gata, și-a revenit echipa. Se vede și la Bîrligea, Tănase, Olaru, revin jucătorii de bază. Stai, că vine și Dawa fundaș central. Nu este chiar așa. Revin jucătorii.

Peste o lună revine și Dawa. Atunci ce o să mai spună lumea peste vreo 10 etape, când o să fim acolo pe podium. Crezi că Dinamo nu poate să scape de acolo? Crezi că Botoșani nu poate să scape de acolo? O să scape, când o să ia niște bătăi se face direct șampanie (n.r. aluzie la Valeriu Iftime)”, a declarat Gigi Becali, la .

Lixandru, certat de Gigi Becali după FCSB – UTA

Mihai Lixandru este singurul jucător certat de . Patronul FCSB susține că . Cât despre rivale, Gigi Becali susține că lupta grea la titlu se dă cu Universitatea Craiova și Rapid.

„Cu Craiova și Rapid e mai greu. Dar față de Dinamo și FC Argeș sunt 8 puncte distanță și avem meci direct cu ele. Ce, e mare lucru? Echipa dă semne, iar Thiam ăsta e fotbalist. Se vede cum pune piciorul pe minge”

„FCSB, campioană! Nici nu discut altceva! Am zis eu vreodată altceva? Am vrut să știe de frică adversarii, de asta am zis că nu prind play-off-ul. Așa am zis și de Șut că rupe banca, dar nu să-l lași pe Șut să rupă banca? Numai că Lixandru azi s-a mai pitit, te văd nenea Lixandru. Dacă nu era 2-0 la pauză era scos”, a mai spus Gigi Becali.

Pe ce loc se află FCSB după victoria cu UTA

În urma victoriei cu UTA, FCSB a urcat pe locul 10 în SuperLiga, cu 16 puncte acumulate în primele 14 etape. Campioana en-titre s-a apropiat de locurile de play-off, distanța fiind de doar trei lungimi care asigură prezența printre primele 6.