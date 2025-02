Singurul loc în care fanii FCSB își mai pot cumpăra bilete la meciul decisiv cu PAOK din UEFA Europa League. Prețul tichetelor

Joi seara, FCSB, campioana României, se va duela cu PAOK Salonic pentru un loc în optimile de finală Europa League. În manșa tur din Grecia, roș-albaștrii s-au impus cu 2-1. Partida de pe Arena Națională a generat un interes uriaș și se anunță o atmosferă de senzație.

FCSB – PAOK, meci de gală pe Arena Națională

Meciul din Grecia a fost unul extrem de interesant. Echipa lui Răzvan Lucescu a făcut o primă repriză bună și a deschis scorul, însă Taison, veteranul celor de la PAOK, a fost eliminat chiar înainte de pauză. Ulterior, FCSB a întors scorul și s-a impus cu 2-1.

ADVERTISEMENT

Acum, FCSB pleacă cu prima șansă la calificarea în optimile de finală, grație avantajului obținut pe Toumba. Nu va fi însă un meci deloc simplu. Grecii vin la București cu gândul la revanșă.

Ultimele bilete la FCSB – PAOK

Peste 50 de mii de fani vor fi prezenți pe National Arena joi seara. Biletele s-au dat ca pâinea caldă. Tichetele s-au epuizat de câteva zile bune, însă mai există o zonă pe stadion unde românii ar putea găsi un loc.

ADVERTISEMENT

Biletele atribuite fanilor celor de la PAOK încă nu s-au epuizat. Mai sunt disponibile aproximativ 150 de tichete la prețul de 30 de lei.

Gigi Mustață: „ Sună lumea după bilete, așteptăm decizia clubului”

El a anunțat de câteva zile bune că va fi sold-out, iar acum speră ca fanii roș-albaștrilor să poată prinde un loc în zona tampon.

ADVERTISEMENT

„Am înțeles că Meme a zis că vor fi puse la vânzare bilete din zonele tampon. Sună lumea după bilete, așteptăm decizia clubului. N-am vorbit nimic, știu doar că nu mai sunt bilete.

Nu am apucat să vorbesc cu absolut nimeni, am fost numai pe drumuri. Am venit din Grecia și duminică am plecat la Buzău. Am avut multă treabă ieri, la fel și azi.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă timpul ne lasă să facem coregrafia pe care ne-o dorim la meciul cu PAOK”, a explicat Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, în direct și în exclusivitate la FANATIK SuperLiga.