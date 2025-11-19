Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu nu înțeleg. E de divizia B”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alex Bodnariu
19.11.2025
Naționala României a câștigat ultimul meci din grupa de preliminarii pentru Cupa Mondială la scorul de 7-1 în fața reprezentativei din San Marino, însă Marius Șumudică a scos în evidență un detaliu care ar trebui să dea de gândit celor de la FRF.

România și-a încheiat grupa de preliminarii cu 7-1 în fața celor din San Marino

San Marino a deschis scorul surprinzător în primele minute, iar naționala României a părut, până la mijlocul primei părți, ușor inertă. Totuși, a urmat un galop de sănătate, iar echipa pregătită de Mircea Lucescu s-a impus în final cu 7-1.

Cu toate acestea, rezultatul nu a avut nicio însemnătate în ierarhia grupei. România termină pe 3, indiferent de scor, iar tricolorii se gândesc acum la barajul din luna martie, acolo unde vor da piept cu Italia, Ucraina, Turcia sau Danemarca.

Marius Șumudică, deranjat de gazonul de la Ploiești

Marius Șumudică este de părere că partida cu San Marino nu trebuia să se joace la Ploiești, întrucât gazonul le-a dat mari bătăi de cap băieților lui Mircea Lucescu. A plouat copios, iar suprafața de joc a fost una execrabilă.

Fostul antrenor de la Rapid a scos în evidență acest detaliu în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Marius Șumudică crede că tricolorii ar fi avut serios de suferit la Ploiești în cazul în care meciul ar fi avut o miză reală și ar fi trebuit să facă golaveraj cu San Marino.

„Un meci fără istoric, așa. N-am înțeles de ce s-a ales acest stadion, să se joace la Ploiești. Cu tot respectul pentru acest oraș, terenul este josnic, este de divizia B. Dacă aveam nevoie de victorie la scor și plouând, nu puteam să ne desfășurăm acțiunile cum doream.

Dacă făceai egal în Bosnia aveai nevoie de golaveraj. Cum să faci asta pe un teren impracticabil? A fost o problemă majoră. Primul adversar a fost terenul. Asistența a fost și ea redusă. Vremea câinoasă.

E o echipă de divizia a treia de la noi. O echipă de divizia B îți pune mai multe probleme. S-au bucurat enorm că au marcat un gol. Îți dai seama cât e de important pentru ei”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

