Singurul lucru pe care și-l reproșează Meme Stoica după începutul de sezon al FCSB. Exclusiv

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FCSB este lider în SuperLiga cu şapte puncte adunate în primele trei etape, dar în Conference League, acolo unde a fost eliminată încă din al doilea tur preliminar, scor 3-7 la general.

Mihai Stoica aştepta mai mult de la Tavi Popescu: „Vreau mai multă personalitate. Mai multă implicare”

Mihai Stoica nu a găsit prea multe lucruri pozitive pentru startul actualei stagiuni şi a dezvăluit în cadrul emisiunii „MM la Fanatik„, că aştepta mai multe de la Octavian Popescu, deşi fotbalistul arată o altă faţă în acest sezon faţă de precedentele:

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„Lucrurile pozitive sunt că nu am căzut cu avionul, nu s-a accidentat grav niciun jucător şi aici mă opresc. Nu ştiu niciun lucru pozitiv. Eu am spus când s-a terminat pregătirea că Octavian Popescu va fi diferit faţă de anul trecut. Nu e la nivelul la care mă aşteptam, dar a avut realizări.

Ceea ce nu avea anul trecut. Cu FC Argeş a centrat la golul lui Bîrligea. La meciul cu Auda a marcat. În returul meciului cu Auda a avut assist. Acum a executat cornerul din care a marcat Dawa primul gol. A contribuit la faza la care am obţinut penalty. Sunt realizări. Dar, e departe de jucătorul care cred eu că poate fi.

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I-a dat Boutoutaou o pasă foarte bună, putea să rămână singur cu portarul. A uitat că la meciul cu FC Botoşani a driblat trei jucători pe doi metri pătraţi. A dat la poartă din 25 de metri. Nu! Vreau mai multă personalitate de la el. Şi mai multă implicare”, a spus Mihai Stoica.

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Singurul lucru pe care şi-l reproşează după startul de sezon: „Clar sunt nemulţumit”

Managerul general al roş-albaştrilor îşi reproşează un singur lucru după startul de sezon, acela că nu a reuşit să bifeze transferurile dorite în startul perioadei de pregătire, mulţi dintre jucătorii nou-veniţi având nevoie de mai mult timp pentru a se pune la punct fizic:

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„Clar că sunt nemulţumit. Partea mea de vină este că nu am reuşit să aduc jucătorii la începutul perioadei de pregătire. Am făcut totul omeneşte posibil. În continuare, sunt convins că Aymen Boutoutaou este un jucător mult peste nivelul atacanţilor din SuperLiga. Deocamdată trebuie să îi găsim poziţia şi cred că are nevoie de timp pentru a se obişnui cu noii colegi de echipă. Nu a făcut pregătirea.

Este un jucător foarte bun defensiv. Asta m-a frapat la el. La Sochaux a fost de departe cel mai valoros. Politic este un băiat ok, se antrenează. , unii băieţi trec peste asta, alţii mai puţin. Cine nu reuşeşte să treacă peste asta nu poate juca la noi”, a spus Mihai Stoica.