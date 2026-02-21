Sport

Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”

Care a fost singurul meci vândut de Dinamo în anii de dinainte de Revoluție. O legendă a clubului alb-roșu face dezvăluiri importante. Trei jucători au fost implicați în aranjament.
Adrian Baciu
21.02.2026 | 12:00
EXCLUSIV FANATIK
Care a fost unicul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție. Sursa foto: colaj Fanatik
Fotbalul românesc a consemnat, de-a lungul timpului, mai multe episoade întunecate. Celebrele ”blaturi” de după 1990, ca parte din Cooperativă, au avut precursori și în anii comunismului. Un fost mare jucător de la Dinamo dezvăluie care a fost singurul meci vândut de echipa din Ștefan cel Mare înainte de Revoluție.

Care a fost singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție: “Au fost depistați trei colegi”

Prezent în platoul emisiunii ”FANATIK Dinamo”, gloria lui Dinamo de dinainte de 1989, Ionel Augustin, a fost întrebat direct de moderatorul Crist Coste dacă a fost implicat, în cariera sa de jucător, în vreun blat în tricoul alb-roșu. În primă fază, ”Oneață” a negat ferm.

(n.r. Ați jucat vreodată în blaturi înainte de Revoluție?) Niciodată! Vă dau cuvântul meu de onoare. Să vă spun. Până în ’80, până în ’90 nu… Pentru că toate campionatele se câștigau cu plus 1, plus 2, dacă vă aduceți aminte. Unde era aranjamentul? Se retrograda la minus 2, minus 3. Unde era aranjamentul? Deci nu s-au făcut. În ’90 au început (n.r. blaturile) când a apărut Cooperativa”, a spus Augustin.

”Oneață” a adăugat apoi faptul că, într-adevăr, a avut loc un duel suspect jucat de echipa sa. Mai exact un meci pe care Dinamo l-a vândut celor din Brașov, în jurul anului 1980. Alb-roșii s-au predat atunci, scor 1-3, pentru ca echipa de sub Tâmpa să scape de retrogradare.

Vinovați de această ”vânzare” a punctelor au fost trei jucători de la Dinamo. Ulterior, aceștia au fost îndepărtați de la echipă. ”A fost un meci vândut de Dinamo cu Brașovul. Atât. Au fost depistați trei colegi de-ai mei. Anul 1980. Ne-au bătut 3-1. A dat Bența gol din corner. Au fost trei jucători de la Dinamo care au fost îndepărtați după aceea”, spune ”Oneață”.

Cum arăta primul 11 al lui Dinamo în meciul vândut cu FCM Brașov

Duelul FCM Brașov – Dinamo, scor 3-1, s-a jucat pe 16 noiembrie 1980. Alb-roșii au aliniat atunci următorul prim ”11”: Speriatu, Mărginean, Ghiță, Dinu, Stănescu, Ion Marin, Augustin, Custov, Țălnar, Dragnea, Iordache. Au mai intrat pe parcurs Vrânceanu și Stredie.

Ce spune Ionel Augustin de un alt meci suspect jucat înainte de 1989, Rapid – Victoria

Fostului mare atacant din ”Groapă” i s-a adus apoi aminte de un meci pe care l-a jucat înainte de Revoluție. E vorba de un duel Rapid – Victoria 1-0, disputat în aprilie 1988. La acea vreme ar fi fost o comandă a generalilor.

”A fost la nivelul conducerii (n.r. posibilul aranjament). Nu se spunea la toată lumea la acea vreme. Doar la anumiți jucători, care erau de încredere și nu comentau. Probabil că domnul Bărbulescu (de la Victoria) a avut discuții cu vreo 3-4 jucători care jucau pe vremea aia”, punctează fostul mare fotbalist dinamovist.

Pe atunci, Augustin abia venise de la Dinamo la Victoria. ”Auzisem și au că a fost ceva în neregulă la meciul ăla. Dar, în general, se discuta numai cu anumiți jucători. Pentru că nu se știa ce se întâmplă. Dacă vorbea unul, se scăpa. Aveau circuitul lor!”, mai spune Augustin.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
