Singurul ministru din actualul Guvern pe care Nicușor Dan l-ar păstra: „Eu am încredere, e o persoană competentă”

Nicușor Dan a declarat chiar în noaptea în care a câștigat alegerile prezidențiale că vrea ca noul Guvern să fie format în câteva săptămâni. Recent, președintele ales a dezvăluit cine este singurul ministru din actualul Executiv pe care l-ar păstra.

Nicușor Dan vrea să-l păstreze pe ministrul educației în noul Guvern

Într-un interviu la Antena 1, ca ministrul educației, Daniel David, să facă parte din noul Guvern. El spune că este „o persoană competentă” și vrea să vadă programul de reformă pe care David vrea să îl propună în educație.

„Pe Daniel David. Domnia sa a spus că vine în vara asta, probabil în câteva săptămâni cu un program de reformă a Educație. Eu am încredere, e o persoană competentă, care a studiat științele Educației. Sunt foarte curios de programul cu care vine.

E o persoană de anvergură, care are cum am spus, are studii în zona de pedagogie. De principiu aș dori ca domnia sa să continue”, a declarat Nicușor Dan.

Fiind întrebat dacă există și alți miniștri pe care i-ar păstra în noul Executiv, președintele ales a declarat că nu vrea să avanseze un alt nume. De altfel, luni, după alegeri, Nicușor Dan a precizat că este necesar un plan de reformă în învățământ.

Daniel David vrea ca viitorul Executiv să își asume schimbările propuse în educație

De asemenea, luni, 19 mai, Daniel David a prezentat „Raportul de diagnostic al Educației și Cercetării din România. Realizările prezente și implicații pentru noi reforme în domeniu (Raportul QX)”.

În document pe care le susțin elevii, dar și cu privire la titularizare și o reorganizare a sistemului de învățământ superior și al cercetării.

La rândul său, Daniel David a declarat că vrea să rămână ministru al educației, însă își dorește ca noul Executiv să își asume schimbările propuse. În caz contrar, David spune că rolul său se va încheia.