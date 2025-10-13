Singurul moment în care Ion Țiriac s-a temut pentru viața sa. Faimosul miliardar nu a uitat nici acum ce s-a întâmplat

Ion Țiriac a vorbit recent despre momentul în care s-a temut pentru viața sa. A fost cu decenii în urmă, însă amintirea continuă să rămână vie. Fostul miliardar nu va uita prea curând acea perioadă.

Momentul dificil trăit de Ion Țiriac

Ion Țiriac s-a născut în 1939, atunci România a aderat și ea la război în 1941, iar fostul mare jucător de tenis a apucat să vadă o parte din acea perioadă neagră.

În anii de război, țara noastră era bombardată constant. De cele mai multe ori vizate erau câmpurile, dar și rafinăriile de petrol din Ploiești și din zonă. Iar miliardarul își amintește cum vedea bombardamentele deasupra capului său.

Într-un interviu acordat pentru , fostul mare tenismen a rememorat acea perioadă. A fost pentru prima oară în viața lui când pur și simplu s-a temut că lucrurile ar putea scăpa de sub control.

„Am văzut bombardamentele deasupra capului meu, am crescut în anii ’50 cu foamete și cu diverse restricții care erau în vremea aceea. Și uite că am avut o viață senzațională, n-aș putea s-o compar cu a nimănui.

Fără să pot să aleg, tot ceea ce am făcut s-a lipit de mine ca o pasiune. Voi m-ați întrebat despre motivație. Am ajuns mereu acolo unde mi-am dorit? Nu! Eu am făcut greșeli enorme!”, a povestit Ion Țiriac.

Viața lui Ion Țiriac după război

Și nici după ce războiul s-a încheiat, viața miliardarului nu a fost una prea grozavă. România a ajuns sub influența sovieticilor. Astfel, în țară s-au instaurat rapid restricții, dar și teroare.

Iar Ion Țiriac a crescut în anii ’50 sub plin regim comunist. Fiecare eveniment dureros însă l-a făcut să își dorească și mai mult să își depășească condiția. Și iată că ani mai târziu, asta a și făcut.

A devenit unul dintre cei mai legendari tenismeni din istorie. De-a lungul carierei sale, acesta a câștigat 34 de titluri la simplu. Totodată, el a fost campion la dublu masculin la Roland Garros, alături de Ilie Năstase. Iar odată cu trecerea timpului, Ion Țiriac a devenit și unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România.

Ce pasiuni mai are miliardarul

Pe lângă pasiunea pentru tenis, afaceri, dar și mașini, Ion Țiriac adoră să și vâneze. și a cumpărat și niște proprietăți acolo. Locul l-a fascinat încă din primele momente, așa că a decis să investească.

”În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani. Înainte să cumpăr proprietatea din Namibia. Și mai cumpăr încă una, se pare, săptămâna viitoare. Și mai cumpăr încă una probabil în Botswana.

Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere. Te duci în Platoul Masai în Tanzania și vezi acolo oamenii trăind în urmă cu o sută de ani. Șeful tribului are dreptul la viață și la moarte. Toți sunt acolo.

Sunt lucruri care vor dispărea în următorii 50-70 de ani. Din păcate, în următorii 50-70 de ani eu nu mai văd un animal în Africa. La cum merge viața…”, a declarat la un moment dat Ion Țiriac, potrivit iamsport.ro.