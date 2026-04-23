Singurul motiv pentru care PSD ar putea sesiza CCR după ce a trântit guvernul, pus sub semnul întrebării. Până când are Bolojan putere deplină: „Nu există o altă variantă”

PSD a ieșit, oficial, de la guvernare, iar dilemele abia de acum încep: ce se întâmplă cu Ilie Bolojan și cabinetul său de miniștri, dat fiind că posturile lăsate libere de social-democrați au devenit interimare? Avocatul Toni Neacșu, expert în drept constituțional, lămurește, pe înțelesul tuturor, situația în care ne aflăm.

Ce rol poate juca CCR după plecarea PSD de la guvernare și cât de legitim mai e cabinetul Bolojan fără sprijinul celui mai mare partid din Parlamentul României

În spațiul public au apărut tot felul de opinii, mai mult sau mai puțin avizate, cu privire la legitimitatea după ce a pierdut sprijinul celui mai votat partid din Parlament, cu cea mai mare pondere din guvern. Unii au pus egal între legitimitate politică și legalitate, lucru care nu este tocmai corect din punct de vedere constituțional. Specialistul cu care a stat de vorbă FANATIK susține că, potrivit legii fundamentale a țării, Ilie Bolojan are fix aceleași puteri pe care le avea înainte de plecarea pesediștilor.

Întrebat dacă noii miniștri, cei interimari, sunt și ei la fel de legitimi precum premierul, dat fiind că în comisiile parlamentare, la învestitură, și la votul din plen au primit girul aleșilor pentru portofoliile pe care le ocupau înainte de preluarea altor departamente, Neacșu ne-a precizat că optica este greșită și dacă abordăm în acest fel problema.

45 de zile de foc. Avocatul Toni Neacșu face lumină

Un vot de învestitură înseamnă un vot pozitiv pentru prezența în guvern, indiferent unde urmează să fie mutați miniștrii în situații de criză precum cea cu care ne confruntăm acum. Guvernul are puteri limitate, așadar, doar după ce este demis prin moțiune de cenzură.

„Guvernul are puteri la fel de mari precum cele pe care le-a avut până acum. Suntem doar în ipoteza înlocuirii unor miniștri. Singurul guvern care are puteri limitate este cel demis prin moțiune de cenzură. Cel puțin 45 de zile funcționează ca și până acum, nu se întâmplă absolut nimic. Cei interimari au, individual, aceleași puteri precum un ministru plin.

Putem considera că au primit votul în Parlament în calitatea lor de miniștri. Nu au legătură avizele date în comisii sau voturile, căci nu se dau pe cabinet, votul înseamnă învestitura în guvern, iar ei au obținut un astfel de mandat. Guvernul, în realitate, înseamnă premierul, miniștrii se pot schimba. Discuția intervine după cele 45 de zile, dacă guvernul are obligația sau nu să numească titulari. Titularii nu pot fi numiți decât cu acordul Parlamentului, asta spune Constituția”, a declarat Toni Neacșu, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu există o altă variantă decât moțiunea de cenzură”

Există o dată limită pentru interimate? Teoretic, Constituția prevede termenul de 45 de zile, însă, practic, mandatele interimare pot fi prelungite și după această perioadă. Expertul în drept constituțional mărturisește că până premierul nu cade prin moțiune de cenzură, guvernarea continuă chiar și dacă nu avem miniștri plini.

„Nu avem dată limită. Singura limită e durata interimatului pentru un minister, acesta este, într-adevăr, de 45 de zile. Pe de altă parte, există o practică în istoria noastră guvernamentală în care au tot fost prelungite interimatele, chiar trei luni, nu e nicio problemă. Până când premierul nu cade nu se pune problema ca guvernul în ansamblu să cadă. Nu există o altă variantă decât moțiunea de cenzură, care înseamnă revocarea premierului. Soarta guvernului ține de soarta premierului; cât el e titular, guvernul e legal. Au mai fost situații din acestea, CCR s-a mai tot pronunțat”, a declarat Neacșu, pentru FANATIK.

Mai multe publicații și televiziuni de știri de la noi au prezentat opiniei publice o informație interesantă cu referire la planul pe care l-ar avea PSD de acum înainte. Partidul ar urma să se adreseze CCR pentru ca judecătorii să decidă ce se întâmplă mai departe din punct de vedere juridic, având în vedere că guvernul nu mai are aceeași coloratură politică.

Pentru ce ar putea sesiza PSD Curtea Constituțională. Bolojan poate merge cu interimatele mult și bine

Neacșu e de părere că ar fi prematură o astfel de sesizare, dar a identificat singurul motiv pentru care social-democrații ar putea apela la . „Cel mai probabil PSD vrea să sesizeze cel mai probabil un conflict juridic de natură constituțională, încercând să obțină de la Curtea Constituțională o obligare, dacă doriți, a premierului ca în cele 45 de zile să și facă demersurile, să nu aștepte să se epuizeze cele 45 de zile. Ar fi prematură o astfel de sesizare, căci nu știi ce va face premierul. Ar fi bine să aștepte să treacă acele 45 de zile.

O eventuală problemă se pune la finalizarea celor 45 de zile. Atunci te poți adresa Curții Constituționale să spui că nu poți să schimbi un ministru interimar cu un alt interimar și să tot prelungești. Legitimitatea guvernului este dată de mandatul pe care l-a primit inițial premierul împreună cu tot guvernul. Mandatul e dat de hotărârea Parlamentului României, de învestirea guvernului, care nu încetează așa. Pe de altă parte, nu e prima oară când un partid iese dintr-o coaliție de la guvernare. Problema se poate pune doar la epuizarea celor 45 de zile căci atunci s-ar putea pune discuția despre cât poate dura acel interimat, deși a lămurit-o Curtea Constituțională și pe asta”, a încheiat Neacșu.