Singurul rapidist aplaudat în meciul cu CFR Cluj! Publicul din Giulești l-a ovaționat

Suporterii Rapidului au fost extrem de acizi la adresa jucătorilor pe parcursul partidei cu CFR Cluj, din Giulești. Cine este singurul fotbalist care a fost aplaudat la scenă deschisă de fani
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
04.05.2026 | 22:55
Borisav Burmaz, singurul jucător aplaudat pe Giulești după Rapid - CFR Cluj 1-2. Foto: FANATIK
Rapid își continuă seria negativă după victoria din prima etapă de play-off, contra celor de la Dinamo. După înfrângerea cu CFR Cluj, giuleștenii au ajuns la șase meciuri fără victorie, în care au pierdut cinci partide și au obținut o singură remiză. Aceste rezultate s-au putut citi în reacțiile suporterilor, însă unul dintre jucători a scăpat de furia galeriei.

Borisav Burmaz, ovaționat de galeria Rapidului

Rapid a avut o nouă prestație sub așteptări în meciul de acasă, împotriva lui CFR Cluj. „Feroviarii” au dus destul de repede scorul la 2-0, lucru ce a pornit haosul în Giulești. Suporterii i-au jignit pe cei mai mulți dintre jucători, iar „favoriții” lor au fost Alex Dobre și Marian Aioani.

Totuși, unul dintre fotbaliști a scăpat de critici și înjurături, ba chiar a fost aplaudat la scenă deschisă. Este vorba de Borisav Burmaz (25 de ani), atacantul proaspăt revenit după o accidentare ce l-a ținut departe de gazon timp de multe luni. În momentul în care Costel Gâlcă l-a introdus pe teren, întreg stadionul l-a aplaudat pe fotbalistul sârb. „Se întoarce mai puternic după accidentare, Borisav Burmaz!”, a fost anunțul crainicului

Marian Aioani a fost făcut praf pe Giulești

Atmosfera pe stadion a fost extrem de tensionată, iar una dintre țintele suporterilor a fost portarul Marian Aioani. Aceste critici vin mai ales în urma înfrângerii din derby-ul cu Dinamo, atunci când goalkeeper-ul titular al giuleștenilor a acuzat dureri musculare încă de la începutul partidei și a fost înlocuit în minutul 4.

Adrian Briciu a intrat în locul său și a gafat la reușita lui Milanov, prin care a deschis scorul. Fanii Rapidului și-au revărsat frustrarea adunată în derby în meciul contra lui CFR Cluj și l-au înjurat la foc automat pe Aioani. „Blastistule! Lasă-ne!” și „Gunoiule”, au fost doar câteva dintre cuvintele dure adresate portarului.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
