Singurul român aproape de un titlu în străinătate, înțepături pentru FCSB: „Am luat de două ori mai mulți bani”

Marco Dulca e aproape să devină campion în Slovenia. Mijlocașul în vârstă de 24 de ani evoluează la Celje, pe primul loc, cu 72 de puncte, nouă mai multe decât Olimpija Ljubljana. El așteaptă convocarea la echipa națională și a înțepat-o un pic pe FCSB, fosta sa echipă.

Marco Dulca, înțepături pentru FCSB: „Mi-aș fi dorit să joc mai mult”

Marco Dulca joacă din vara lui 2023 la Celje, unde a ajuns liber de contract după despărțirea de Chinda Târgoviște. „Mai sunt patru etape și suntem cu nouă puncte avans față de Olimpia Ljubljana.

În weekend avem meci direct, la noi acasă. Dacă batem suntem campioni, dacă nu, mai avem de așteptat. Eu cred însă că e imposibil să ne scape titlul”, a declarat Marco Dulca, conform

În campionatul Sloveniei, Dulca a evoluat în 18 partide. El a jucat și un meci de Cupă, în care a reușit o pasă de gol. „E bine, am făcut un pas bun în carieră, după o perioadă cu puține reușite, la FCSB și Chindia.

Am venit târziu, abia în toamnă și am debutat în noiembrie. Am fost și titular, am fost și rezervă, sunt acolo, sunt mulțumit de schimbarea făcută”, a adăugat mijlocașul.

Dulca e de părere că la Celje inclusiv decât la FCSB, club pentru care a evoluat între august 2022 și ianuarie 2023. „Foarte bune. Nu lipsește nimic, organizare impecabilă. Patronii sunt din Rusia, conducerea la fel, se dau multe bonusuri. Au fost luni în care am luat bani de două ori mai mult față de cât luam la FCSB.

(n.r. – Dacă are regrete vis-a-vis de FCSB) Absolut deloc. Am învățat ce am avut de învățat și chiar dacă nu am jucat prea mult a fost o experiență bună. Mi-aș fi dorit să joc mai mult dar nu a fost să fie. Am amintiri plăcute, am fost în Conference League, cu Anderlecht, West Ham, am avut ce învăța”, a mai dezvăluit Dulca.

„Sigur că mă gândesc și la națională”

Fost internațional de tineret, cu opt selecții, Marco Dulca așteaptă un semn și de la Edi Iordănescu. „Nu, de când am plecat, nu. În sensul că nu m-a sunat nimeni. Dar nu e problemă, probabil că undeva acolo sunt și eu într-o bază de date.

Sigur că mă gândesc și la națională, faptul că am fost la Jocurile Olimpice și la un Campionat European de tineret îmi dă speranțe pe viitor. Dacă sunt sănătos și voi evolua constant vor fi ochi și pentru mine”, a conchis mijlocașul în vârstă de 24 de ani.